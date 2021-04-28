Праздничная творожная запеканка: рецепт от телеведущей Анны Пановой

Эксклюзив 28 апреля 2021 17:38 Александр Кива
Праздничная творожная запеканка: рецепт от телеведущей Анны Пановой
Праздничная творожная запеканка: рецепт от телеведущей Анны Пановой
пресс-служба

Эксклюзивно с TV.UA ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова делится рецептом невероятно вкусного чизкейка к праздничному столу.

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Если хозяйкам не хочется морочиться с дрожжевым тестом для пасхальной выпечки, Анна Панова предложила альтернативу – «Королевскую творожную запеканку». На первый взгляд, рецепт хлопотный. Но на самом деле, несложный. А главное – очень вкусный!

Ингредиенты:

  • Творог - 600 гр
  • Яйца - 3 шт.
  • Сахар - 3 ст. л.
  • Ванильный сахар - 10 гр
  • Манная крупа - 2 ст. л.
  • Кукурузный крахмал - 1 ст. л.
  • Лимонная цедра - 1 ст. л.
  • Лимонный сок - 1 ч. л.
  • Растопленное сливочное масло - 50 гр.
  • Обжаренные грецкие орехи - 70 гр
  • Изюм - 50 гр
  • Курага - 70 гр
  • Инжир - 100 гр
  • Плитка шоколада

Способ приготовления:

1. Творог, 3 желтка, сахар, ванильный сахар, манку, крахмал, масло, цедру и лимонный сок - все вместе взбить блендером.

2. Берём 3 белка и щепотку соли, взбиваем до густоты и добавляем в тесто. Перемешиваем.

3. Добавляем орехи, изюм, курагу и инжир (сухофрукты могут быть другими, на ваш вкус).

4. Форму смазываем сливочным маслом, выкладываем тесто, смазываем его сверху сметаной.

5. Выпекаем 50-60 минут при температуре 180 градусов. Духовки у всех разные, проверяйте готовность зубочисткой!

Готовый чизкейк украсить растопленным шоколадом, орехами и фруктами.

Приятного аппетита и вкусного праздника!

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