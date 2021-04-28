Праздничная творожная запеканка: рецепт от телеведущей Анны Пановой
Эксклюзивно с TV.UA ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова делится рецептом невероятно вкусного чизкейка к праздничному столу.
Если хозяйкам не хочется морочиться с дрожжевым тестом для пасхальной выпечки, Анна Панова предложила альтернативу – «Королевскую творожную запеканку». На первый взгляд, рецепт хлопотный. Но на самом деле, несложный. А главное – очень вкусный!
Ингредиенты:
- Творог - 600 гр
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 3 ст. л.
- Ванильный сахар - 10 гр
- Манная крупа - 2 ст. л.
- Кукурузный крахмал - 1 ст. л.
- Лимонная цедра - 1 ст. л.
- Лимонный сок - 1 ч. л.
- Растопленное сливочное масло - 50 гр.
- Обжаренные грецкие орехи - 70 гр
- Изюм - 50 гр
- Курага - 70 гр
- Инжир - 100 гр
- Плитка шоколада
Способ приготовления:
1. Творог, 3 желтка, сахар, ванильный сахар, манку, крахмал, масло, цедру и лимонный сок - все вместе взбить блендером.
2. Берём 3 белка и щепотку соли, взбиваем до густоты и добавляем в тесто. Перемешиваем.
3. Добавляем орехи, изюм, курагу и инжир (сухофрукты могут быть другими, на ваш вкус).
4. Форму смазываем сливочным маслом, выкладываем тесто, смазываем его сверху сметаной.
5. Выпекаем 50-60 минут при температуре 180 градусов. Духовки у всех разные, проверяйте готовность зубочисткой!
Готовый чизкейк украсить растопленным шоколадом, орехами и фруктами.
Приятного аппетита и вкусного праздника!