Вегетарианские пирожки – самосы: рецепт блюда, вкус которого вас удивит

Простой рецепт приготовления вегетарианских пирожков. Как дома быстро приготовить самосы - делится рецептом Григорий Герман.

В авторской рубрике «Вкусное утро» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман поделился рецептом индийских пирожков. Самосы с овощами – это тот случай, когда удивляет и вкус, и внешний вид.

Несмотря на латиноамериканское звучание названия этого блюда, самосы из совсем другой части мира. Это блюдо любят индийцы и все, кто их окружает. И я научу вас готовить вкуснейшие, питательные и в то же время вегетарианские пирожки, – комментирует Григорий Герман.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 450 г

Масло топленое – 4 ст.л.

Вода – 200 мл

Соль

Для начинки:

Картофель пюре – 200 г

Зеленый горошек – 300 г

Баклажан – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Кориандр, тмин, куркума, карри

Способ приготовления:

Поставить сковороду на огонь, влить растительное масло. Измельчить баклажан и лук, отправить овощи на разогретую сковородку. Когда овощи приготовятся, добавить зеленый горошек и специи. Перемешать смесь и добавить картофельное пюре. Начинка готова. Муку высыпать в глубокую миску, добавить топленое сливочное масло, влить воду, посолить и замесить тесто. Тесто разделить на небольшие кусочки. Каждый из которых раскатать прямоугольником и сложить в виде конвертиков для семян. Внутрь положить начинку и залепить кончики. Жарить в разогретом фритюре. Приятного аппетита!

Напомним,