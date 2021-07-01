Вегетарианские пирожки – самосы: рецепт блюда, вкус которого вас удивит

1 июля 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Вегетарианские пирожки – самосы: рецепт блюда, вкус которого вас удивит
Вегетарианские пирожки – самосы: рецепт блюда, вкус которого вас удивит
пресс-служба

Простой рецепт приготовления вегетарианских пирожков. Как дома быстро приготовить самосы - делится рецептом Григорий Герман.

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В авторской рубрике «Вкусное утро» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман поделился рецептом индийских пирожков. Самосы с овощами – это тот случай, когда удивляет и вкус, и внешний вид.

Несмотря на латиноамериканское звучание названия этого блюда, самосы из совсем другой части мира. Это блюдо любят индийцы и все, кто их окружает. И я научу вас готовить вкуснейшие, питательные и в то же время вегетарианские пирожки, – комментирует Григорий Герман.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 450 г
  • Масло топленое – 4 ст.л.
  • Вода – 200 мл
  • Соль

Для начинки:

  • Картофель пюре – 200 г
  • Зеленый горошек – 300 г
  • Баклажан – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Кориандр, тмин, куркума, карри

Способ приготовления:

  1. Поставить сковороду на огонь, влить растительное масло. Измельчить баклажан и лук, отправить овощи на разогретую сковородку.
  2. Когда овощи приготовятся, добавить зеленый горошек и специи.
  3. Перемешать смесь и добавить картофельное пюре. Начинка готова.
  4. Муку высыпать в глубокую миску, добавить топленое сливочное масло, влить воду, посолить и замесить тесто.
  5. Тесто разделить на небольшие кусочки. Каждый из которых раскатать прямоугольником и сложить в виде конвертиков для семян. Внутрь положить начинку и залепить кончики. Жарить в разогретом фритюре. Приятного аппетита!

Напомним,

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