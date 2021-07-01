Вегетарианские пирожки – самосы: рецепт блюда, вкус которого вас удивит
1 июля 2021 01:00
Вегетарианские пирожки – самосы: рецепт блюда, вкус которого вас удивит
пресс-служба
Простой рецепт приготовления вегетарианских пирожков. Как дома быстро приготовить самосы - делится рецептом Григорий Герман.
Читайте такжеБрускетты с лососем-гравлаксом: рецепт быстрого завтрака от шефа "Адской кухни" Алекса ЯкутоваВ авторской рубрике «Вкусное утро» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман поделился рецептом индийских пирожков. Самосы с овощами – это тот случай, когда удивляет и вкус, и внешний вид.
Несмотря на латиноамериканское звучание названия этого блюда, самосы из совсем другой части мира. Это блюдо любят индийцы и все, кто их окружает. И я научу вас готовить вкуснейшие, питательные и в то же время вегетарианские пирожки, – комментирует Григорий Герман.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 450 г
- Масло топленое – 4 ст.л.
- Вода – 200 мл
- Соль
Для начинки:
- Картофель пюре – 200 г
- Зеленый горошек – 300 г
- Баклажан – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Кориандр, тмин, куркума, карри
Способ приготовления:
- Поставить сковороду на огонь, влить растительное масло. Измельчить баклажан и лук, отправить овощи на разогретую сковородку.
- Когда овощи приготовятся, добавить зеленый горошек и специи.
- Перемешать смесь и добавить картофельное пюре. Начинка готова.
- Муку высыпать в глубокую миску, добавить топленое сливочное масло, влить воду, посолить и замесить тесто.
- Тесто разделить на небольшие кусочки. Каждый из которых раскатать прямоугольником и сложить в виде конвертиков для семян. Внутрь положить начинку и залепить кончики. Жарить в разогретом фритюре. Приятного аппетита!
Напомним,