Олена-Крістіна Лебідь пригадала свою реакцію на жахливі новини про наступ росії на Україну
Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь розповіла про свою реакцію на початок повномасштабної війни.
Не очікувала прокинутися 24 лютого від жахливих новин і ведуча проекту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь.
Я знаходилася вдома, в ліжку, як і більшість українців, думаю. Адже була четверта ранку. Мене розбудив коханий (ексвіцепрем’єр-міністр України Павло Розенко. – Прим. ред.). Не тими словами, які хочеться почути зранку, а: «Почалася війна! Телефонуй рідним!» – пригадала Олена-Крістіна.
У мене не було істерики або відчаю. Було гірше – тупий внутрішній ступор від відчуття «Не можу повірити!» – зізналася ведуча. – Я лишилася в Києві. Виїжджати не збиралася. Хоча, якщо чесно, щовечора, лягаючи спати в спортивному костюмі, страшно було думати про одне й те ж: «Ну що, пригадаю щось хороше, бо завтра може й не прокинусь». І так усе стискалося всередині… Таке дивне відчуття внутрішнього паралічу. Але обіймала свого товстенького кабачка Сару (французький бульдог. – Прим. ред.) і засинала з розумінням: ну, якщо вже і дам дуба, то хоч буду не голяка, а в спортивках. (Сміється.)
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