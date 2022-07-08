Олена-Крістіна Лебідь пригадала свою реакцію на жахливі новини про наступ росії на Україну Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Все статьи автора...

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь Пресслужба Нового каналу

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь розповіла про свою реакцію на початок повномасштабної війни.