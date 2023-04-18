Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»

Роман Скорпіон випустив пророчу пісню «Україна переможе»

Це ремікс від резидента DJ FM – Євгена Дудінского. «Україна переможе» – це життєстверджувальна пісня-афірмація про силу українського народу та його непереможність. Ремікс-версія треку в dance-house аранжуванні підкреслює незламність сили кожного українця та пророкує щасливе майбутнє для країни. Танцювальні ритми, змінений швидкий темп треку, мажорність аранжування – нове прочитання хіта «Україна переможе», який вже встиг полюбитися всім прихильникам Романа Скорпіона.

«Україна переможе! Україна вистоїть все» – з таким гаслом український співак, композитор та автор пісень Роман Скорпіон оголошує серію благодійних концертів, з основним меседжем «Україна переможе» проводить концерти в Україні та Європі, де разом зі своєю армією прихильників допомагає ЗСУ. Благодійні концерти триватимуть до кінця війни.

На благодійних виступах прозвучать найбільші хіти артиста: «Україно моя», «Поцілую», «Закохався», «Я нікому тебе не віддам», «З мільйонів одна» та інші, що підкорили не лише чарти радіостанцій, а й серця мільйонів слухачів.

У своїй творчості співак робить акцент саме на живих виступах та взаємодії з публікою. У своїх піснях Роман Скорпіон оспівує незламність духу українського народу та його віру, яка проведе його до омріяної перемоги. Щирість емоцій, нове прочитання улюблених пісень, незабутні враження везе Роман Скорпіон у кожне місто та кожну країну.