7-летняя дочь Марины Боржемской и Вячеслава Узелкова заняла 1 место на всеукраинских соревнованиях
Тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская успевает все!
Дочурка у Марины – очень активная девочка. Относительно недавно она стала заниматься танцами. "Оливочка – сгусток энергии и позитива", – нежно говорит про свою малышку счастливая мама.
А на днях тренер самого весомого проекта страны в своем микроблоге поделилась и достижениями дочери. Как оказалось, Оливия заняла первое место на всеукраинских соревнованиях современного танца.
Уррра! Оливка заняла первое место на всеукраинских соревнованиях современного танца Dance Boom! Номинация: kids solo rising, hip-hop! Горжусь до безумия. Моя малышка Оливия, она так переживала. Хотя, признаться честно, не знаю, у кого коленки трусились больше: у неё, или всё таки у меня.
В комментариях к публикации подписчики поздравили Марину Боржемскую с победой дочки, а также отметили, что девочка вся в родителей – растет очень активной и спортивной.
Напомним,