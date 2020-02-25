7-летняя дочь Марины Боржемской и Вячеслава Узелкова заняла 1 место на всеукраинских соревнованиях

25 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
7-летняя дочь Марины Боржемской и Вячеслава Узелкова заняла 1 место на всеукраинских соревнованиях
Марина Боржемская с детьми
instagram.com/uzelkova.marina

Тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская успевает все!

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Несмотря на свой плотный рабочий график, Марина Боржемская достаточно много времени уделяет своим детям. На странице в Инстаграм она с удовольствием делится с подписчиками трогательными фото и видео с Оливией и Робертом.  

Дочурка у Марины – очень активная девочка. Относительно недавно она стала заниматься танцами. "Оливочка – сгусток энергии и позитива", – нежно говорит про свою малышку счастливая мама.

А на днях тренер самого весомого проекта страны в своем микроблоге поделилась и достижениями дочери. Как оказалось, Оливия заняла первое место на всеукраинских соревнованиях современного танца. 

Марина Боржемская с дочкой Оливией / instagram.com/uzelkova.marina

Уррра! Оливка заняла первое место на всеукраинских соревнованиях современного танца Dance Boom! Номинация: kids solo rising, hip-hop! Горжусь до безумия. Моя малышка Оливия, она так переживала. Хотя, признаться честно, не знаю, у кого коленки трусились больше: у неё, или всё таки у меня.

В комментариях к публикации подписчики поздравили Марину Боржемскую с победой дочки, а также отметили, что девочка вся в родителей – растет очень активной и спортивной. 

Диплом Оливии Узелковой / instagram.com/uzelkova.marina

Напомним,

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