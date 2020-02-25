Молодая невеста Виктора Павлика рассказала об их интимной жизни: «Вжарить за углом – это не про него»

25 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Молодая невеста Виктора Павлика рассказала об их интимной жизни: «Вжарить за углом – это не про него»
Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова
instagram.com/repyahovakate

Летом в Днепре состоится свадьба Виктора Павлика и его молодой невесты Екатерины Репяховой.

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В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Екатерина поделилась подробностями их интимной жизни с Виктором Павликом. Чтобы подогревать интерес будущего мужа, женщина отправляет ему откровенные смс.

У нас какие-то свои, когда мы в разлуке, прикольчики, переписки всегда. Я ему отправила фотографию в таком роде, – рассказала Катя. – Мне потом приснился сон, что у меня взломали мой телефон, и эта фотография распространилась на ТВ.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
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Но откровенные селфи для любимого – это еще не все. Пара время от времени забегает в магазинчики для взрослых, чтобы прикупить нечто особенное.

Виктор в сексе не какой-то монстр, что ему только этого и дай. Нет, он абсолютно спокойный, и так было всегда, – рассказала Катя Репьяхова. – Если он кого-то захочет где-то вжарить за углом, то это точно не про него.

Напомним,

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