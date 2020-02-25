Молодая невеста Виктора Павлика рассказала об их интимной жизни: «Вжарить за углом – это не про него»
25 февраля 2020 16:00
Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова
instagram.com/repyahovakate
Летом в Днепре состоится свадьба Виктора Павлика и его молодой невесты Екатерины Репяховой.
У нас какие-то свои, когда мы в разлуке, прикольчики, переписки всегда. Я ему отправила фотографию в таком роде, – рассказала Катя. – Мне потом приснился сон, что у меня взломали мой телефон, и эта фотография распространилась на ТВ.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор в сексе не какой-то монстр, что ему только этого и дай. Нет, он абсолютно спокойный, и так было всегда, – рассказала Катя Репьяхова. – Если он кого-то захочет где-то вжарить за углом, то это точно не про него.
Напомним,