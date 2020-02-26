Снежана Бабкина потрясла Сеть фотографией топлес

Жена Сергея Бабкина показала себя в весьма откровенном образе.

Актриса театра Снежана Бабкина менее склонна к эпатажу, чем многие другие звезды, но иногда знаменитая брюнетка все-таки позволяет себе похулиганить.

Вчера в Инстаграм Снежана решила показать свою фигуру во всей красе. В кадре 34-летняя звезда позирует топлес, лежа в ванной в одних только плавках.

Актриса Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina

Обнаженную грудь Бабкина прикрыла двумя руками, умудряясь при этом еще держать кружку с напитком и игриво позировать на камеру.

Мои Мальдивы. Понедельник. Второй лунный день. Я – ребенок понедельника, – пишет в комментариях под снимком жена Сергея Бабкина. – Понедельник – День Луны и голубого цвета. И это обо мне! Сегодня мой день! Сегодня мой relax.

Напомним,