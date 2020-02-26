Снежана Бабкина потрясла Сеть фотографией топлес
26 февраля 2020 08:00
Снежана Бабкина с мужем
instagram.com/snezhana_babkina
Жена Сергея Бабкина показала себя в весьма откровенном образе.
Читайте также«Вжарить за углом – это не про него»: Молодая невеста Виктора Павлика рассказала об их интимной жизниАктриса театра Снежана Бабкина менее склонна к эпатажу, чем многие другие звезды, но иногда знаменитая брюнетка все-таки позволяет себе похулиганить.
Вчера в Инстаграм Снежана решила показать свою фигуру во всей красе. В кадре 34-летняя звезда позирует топлес, лежа в ванной в одних только плавках.
Актриса Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina
Мои Мальдивы. Понедельник. Второй лунный день. Я – ребенок понедельника, – пишет в комментариях под снимком жена Сергея Бабкина. – Понедельник – День Луны и голубого цвета. И это обо мне! Сегодня мой день! Сегодня мой relax.
Напомним,