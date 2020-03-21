Від пацанки до панянки-4: экс-участница проекта будет работать в полиции?

Оказывается, героиня 4-го сезона «Від пацанки до панянки» на Новом канале Сабина Шейко могла пополнить ряды украинской полиции!

Сабина Шейко покинула проект «Від пацанки до панянки» в четвертом выпуске. Она пожертвовала своим участием ради одноклассницы – Юлии #Бандитки Чигринец. После исключения из Школы леди Сабина приняла участие в «Пацанском краш-тесте». Девушка откровенно рассказала об изнасиловании, нежелательной беременности, торговле собственным телом, а также о своих заветных мечтах.

Так, Сабина призналась, что хотела работать в правоохранительных органах. Но отказалась от этой затеи, потому считала себя «недостойной».

Да, я мечтала стать полицейской, – поделилась пацанка. – И даже планировала подать заявку, когда проходил набор в новую полицию. Но потом поняла, что мне там ничего не светит. Сами посудите: у меня образование – 9 классов, я не закончила даже ПТУ, абсолютно не знаю законов… К тому же, подумала: «А вдруг какая-то с*ка захочет меня убить, из-за того, что я его посадила?» Вся эта месть, разборки… Нет, не хочу!

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

По словам пацанки, одно из главных преимуществ работы в полиции – форма. Она считает, что полицейские в форменной одежде выглядят невероятно привлекательно. Особенно девушки.

У полицейских очень красивая форма, – отметила Сабина Шейко, улыбаясь. – Особенно, когда ее надевают женщины! Ну, правда, давайте будем честными. Неужели вы никогда не замечали, что когда девушка носит форму, ее задница смотрится просто сногсшибательно? А если серьезно… Люди в форме выглядят очень строго и по-деловому. Это красиво!

Від пацанки до панянки 4 сезон Сабина Шейко / пресс-служба Нового канала

О работе в полиции экс-участница «Від пацанки до панянки» мечтала с детства. Она хотела «наказывать плохих людей и шлепать их по попке».

На самом деле, у меня в детстве было две мечты, – призналась Сабина. – Стать медсестрой и работать в полиции. Почему? И там, и там спасают жизни. Это меня и привлекало. Я считаю, что людям нужно помогать.

Напомним,