Отречение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 19.03.2020)

19 марта 2020 21:50 Юлия Крутиева
Отречение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 19.03.2020)
Отречение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 19.03.2020)
пресс-служба канала Украина

19 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 16 серию сериала «Отречение».

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Каждая серия «Отречения» – это отдельная детективная история, сценарий которой был написан специально под реалии сегодняшнего дня. Но несмотря на это, сериал заинтересует любителей классического детективного жанра, ведь интригующие истории будут происходить в отделе украинской полиции.

Картина расскажет историю молодого талантливого оперативника Влада Романенко, который был вынужден перебраться из Днепра в Киев, где стал членом специального отдела уголовного розыска. Еще в юности парень разорвал отношения со своим отцом, который был представителем криминального мира, и даже сменил фамилию на девичью мамину. Произошло это после того, как он не смог встать на пути отца, за что до сих пор мучается угрызением совести. Но жизнь – вовсе не простая штука, и драма усилится, когда молодой оперативник влюбится в свою коллегу – девушку Сашу. Именно в это время прошлое Влада даст о себе знать: парень больше не сможет делать вид, что у него нет семьи.

Новую серию сериала «Отречение» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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