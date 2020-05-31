Тарас Тополя о воспитании детей на карантине: Могу и голос повысить и в угол поставить
Украинский музыкант Тарас Тополя признался, что справляться с детьми на карантине не просто. Отец двух сыновей придумывает разные забавы для мальчиков, стараясь разнообразить их самоизоляцию.
Взяли себе металлоискатель, ходим в нашем парке и ищем сокровища. На рыбалку ездим, Роман начал кататься на роликах,‒ рассказал Тополя.
Исполнитель даже не догадывался, что постоянное времяпровождение с детьми может быть сложным. Звездный папа даже начал осваивать искусство Дзен.
Выдержка, терпение, умение объяснять, покой. Не всегда получается, но мы стараемся. Иногда приходится и голос повышать и поставить в угол,‒ откровенничает мужчина.
Я люблю порядок в доме. И когда ты стараешься, тратишь очень много времени, сил и пытаешься творить этот уют, чтобы все было комфортно и чисто, учитывая также карантин... А тут проходит пять минут и опять все как было... Когда играют, когда мы делаем уроки... Я могу сорваться и бросить карандаш.
Напомним,