Тарас Тополя о воспитании детей на карантине: Могу и голос повысить и в угол поставить

31 мая 2020 17:00 Катерина Даниленко
Тарас Тополя о воспитании детей на карантине: Могу и голос повысить и в угол поставить
Певец Тарас Тополя
социальная сеть Instagram

Украинский музыкант Тарас Тополя признался, что справляться с детьми на карантине не просто. Отец двух сыновей придумывает разные забавы для мальчиков, стараясь разнообразить их самоизоляцию.

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К примеру, певец вместе с 7-летним Романом и 4-летним Марком ищут сокровища в парке, занимаются рыбной ловлей и активными видами спорта.

Взяли себе металлоискатель, ходим в нашем парке и ищем сокровища. На рыбалку ездим, Роман начал кататься на роликах,
‒ рассказал Тополя.

Исполнитель даже не догадывался, что постоянное времяпровождение с детьми может быть сложным. Звездный папа даже начал осваивать искусство Дзен.

Выдержка, терпение, умение объяснять, покой. Не всегда получается, но мы стараемся. Иногда приходится и голос повышать и поставить в угол,
‒ откровенничает мужчина.

Тарас Тополя с сыном Романом / социальная сеть Instagram

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Со своей стороны, Alyosha добавила, что в третью беременность стала очень раздражительной, она не может терпеть домашний беспорядок и когда дети отказываются учить уроки:

Я люблю порядок в доме. И когда ты стараешься, тратишь очень много времени, сил и пытаешься творить этот уют, чтобы все было комфортно и чисто, учитывая также карантин... А тут проходит пять минут и опять все как было... Когда играют, когда мы делаем уроки... Я могу сорваться и бросить карандаш.

Напомним,

 

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