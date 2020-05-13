Кэти Перри показала видео с УЗИ будущего ребенка: Когда дочь показывает вам средний палец
Кэтти Перри опубликовала видео с ультразвукового исследования будущего ребенка.
Когда ваша еще не родившаяся дочь показывает вам средний палец из матки, вы понимаете, что вас ждет.
Отметим, что даже о своей беременности Кэти объявила очень оригинально, с заметно округлившимся животиком она предстала в своем новом клипе.
Бывает тяжело и я просто смотрю на свои пальцы ног и плачу. Или выполняю самые простые дела и тоже плачу. Плюс ко всему, карантин. Я не привыкла сидеть дома и ограничивать себя в общении. Я люблю постоянно быть в движении.
Напомним,