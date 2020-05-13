Кэти Перри показала видео с УЗИ будущего ребенка: Когда дочь показывает вам средний палец

Кэтти Перри опубликовала видео с ультразвукового исследования будущего ребенка.

Известная американская певица Кэти Перри умеет преподносить новости! Недавно она опубликовала в своем Instagram видео c УЗИ будущего ребенка. Подпись под трогательным видео рассмешила поклонников звезды:

Когда ваша еще не родившаяся дочь показывает вам средний палец из матки, вы понимаете, что вас ждет.

Отметим, что даже о своей беременности Кэти объявила очень оригинально, с заметно округлившимся животиком она предстала в своем новом клипе.

По словам Кэти, беременность ей дается сложно, из-за гормональных всплесков она иногда грустит без объективной причины.

Бывает тяжело и я просто смотрю на свои пальцы ног и плачу. Или выполняю самые простые дела и тоже плачу. Плюс ко всему, карантин. Я не привыкла сидеть дома и ограничивать себя в общении. Я люблю постоянно быть в движении.

Напомним,