Катя Осадчая нежно поздравила сына с днем рождения: Ты моя гордость и самая большая любовь
28 сентября 2021 18:40
Катя Осадчая с сыном
instagram.com/kosadcha
Сегодня в семье Кати Осадчей праздник!
Читайте такжеБеременную невесту победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина госпитализировали в больницу25 августа Катя Осадчая отмечает день рождения своего старшего сына Ильи. Парню исполнилось 19 лет. Для всей семьи ведущей это настоящий праздник.
Звездная мама красавца не смогла сдержать эмоций. Осадчая решила поздравить сына не только лично, но и публично с помощью своих страниц в соцсетях.
Катя Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha
Впервые празднуем этот день далеко друг от друга, но это не мешает сделать этот день праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а остальные скажу тебе лично, - поздравила сына Осадчая.
Катя Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha
Напомним,