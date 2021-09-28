Катя Осадчая нежно поздравила сына с днем рождения: Ты моя гордость и самая большая любовь

28 сентября 2021 18:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Катя Осадчая нежно поздравила сына с днем рождения: Ты моя гордость и самая большая любовь
Катя Осадчая с сыном
instagram.com/kosadcha

Сегодня в семье Кати Осадчей праздник!

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25 августа Катя Осадчая отмечает день рождения своего старшего сына Ильи. Парню исполнилось 19 лет. Для всей семьи ведущей это настоящий праздник. 

Звездная мама красавца не смогла сдержать эмоций. Осадчая решила поздравить сына не только лично, но и публично с помощью своих страниц в соцсетях.

Катя Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha
В честь 19-летия Ильи Катя опубликовала в Инстаграм милые совместные фотографии с сыном и адресовала ему несколько трогательных строк.

Впервые празднуем этот день далеко друг от друга, но это не мешает сделать этот день праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а остальные скажу тебе лично, - поздравила сына Осадчая.

Катя Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha
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К словам Кати присоединились ее поклонники, а также родственники. Среди комментаторов оказалась и коллеги ведущей по шоу-бизнесу.

Напомним,

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