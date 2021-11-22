За что Фагот ненавидит Фоззи и почему не хочет узаконить отношения со своей девушкой

Эксклюзив 22 ноября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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За что Фагот ненавидит Фоззи и почему не хочет узаконить отношения со своей девушкой
Фагот
пресс-служба канала 2+2

Эксклюзивно в программе «Випы и Топы» на канале 2+2 фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта рассказал, почему он больше не играет в футбол и как относится к браку.

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Олега Михайлюту (Фагота) и Александра Сидоренка (Фоззи) связывает почти 30 лет крепкой дружбы и годы совместной работы в группе ТНМК. За столь длительное время чего только не пришлось пережить музыкантам. Например, ради друга Олег отказался от любимого хобби – игры в футбол.

Я ненавижу Фоззи во время игры, – делится певец. – На поле он становится просто сумасшедшим. Он кричит на соперников, кричит на игроков из своей команды, – рассказывает Олег.

Фагот и Фоззи / пресс-служба канала 2+2

Однако, это не касается работы в группе. Там у друзей царит взаимопонимание и взаимоуважение.

Каждый из нас – центр вселенной, к каждому в какой-то мере приросла корона. Но при этом мы понимаем: иногда ее нужно снять и послушать друга. Бывает и наоборот. Приходится рассказывать друг другу, что к чему, – говорит Фагот.

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Также музыкант рассказал о своих отношениях с Ольгой Навроцкой – известным украинским дизайнером. Вместе пара уже 12 лет, но узаконить отношения они не собираются.

Я знал ее заочно по фотографиям с журналов. Знал, что есть такая симпатичная девушка-фейерверк. Интересно, что именно в день знакомства с Ольгой, я закончил свои предыдущие отношения. Мы познакомились в тот же вечер на дне рождении у Маши Ефросининой, – вспоминает Олег.

Олег Михайлюта и Ольга Навроцкая / пресс-служба канала 2+2

Прокомментировал певец и свое отношение к официальному бракосочетанию.

Зачем наступать себе на горло, если этого от тебя требует исключительно общество, навязанные общественные нормы. Если люди думают, что я делаю неправильно, пусть будет так, – говорит музыкант.

Еще больше звездных историй взлета и падения, неожиданные увлечения и эпатажные выходки селебрити, а также подробности скандальных противостояний между знаменитостями – в новом проекте телеканала 2+2 «Випы и Топы».

Напомним,

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