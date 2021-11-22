Звезда "Перших ластівок" Мария Смолякова – на "Адской кухне": Надоело есть одни сосиски

22 ноября 2021 16:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда
Актриса Мария Смолякова и Адский Шеф Алекс Якутов
пресс-служба Нового канала

Зачем актриса сериала «Перші ластівки» Мария Смолякова пришла на кулинарное реалити?

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«Адская кухня» в самом разгаре! В 12-м эпизоде каждый участник смог почувствовать себя настоящей кинозвездой. Ведь их ждал кулинарный кинофестиваль, оценивать который пришла звезда сериала Нового канала «Перші ластівки» Мария Смолякова. За кулисами реалити она рассказала о своих кулинарных предпочтениях.

Я очень не люблю сухофрукты и просто не могу их есть, – призналась актриса. – Не очень нравится горький шоколад. Предпочитаю европейскую и украинскую кухню.

Актриса Мария Смолякова и Адский Шеф Алекс Якутов / пресс-служба Нового канала

Мария любит готовить и даже подсматривает рецепты в реалити вроде «Адской кухни».

Когда я только начинала жить с молодым человеком, кулинарного энтузиазма было поменьше, – улыбается она. – А сейчас уже на том этапе, когда придумываем какие-то интересные блюда, потому что надоело есть макароны с сосисками (смеется). Мы креативничаем, ищем рецепты и готовим что-то интересное.

Какими блюдами актрису удивят участники «Адской кухни», и кто получит кулинарную кинопремию «Золотая вилка» – смотрите сегодня в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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