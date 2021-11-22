Звезда "Перших ластівок" Мария Смолякова – на "Адской кухне": Надоело есть одни сосиски
Зачем актриса сериала «Перші ластівки» Мария Смолякова пришла на кулинарное реалити?
Я очень не люблю сухофрукты и просто не могу их есть, – призналась актриса. – Не очень нравится горький шоколад. Предпочитаю европейскую и украинскую кухню.
Мария любит готовить и даже подсматривает рецепты в реалити вроде «Адской кухни».
Когда я только начинала жить с молодым человеком, кулинарного энтузиазма было поменьше, – улыбается она. – А сейчас уже на том этапе, когда придумываем какие-то интересные блюда, потому что надоело есть макароны с сосисками (смеется). Мы креативничаем, ищем рецепты и готовим что-то интересное.
Какими блюдами актрису удивят участники «Адской кухни», и кто получит кулинарную кинопремию «Золотая вилка» – смотрите сегодня в 19:00 на Новом канале.
Напомним,