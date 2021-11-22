Новорічна МАСКА: как выглядит самый гламурный персонаж праздничного шоу

22 ноября 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Новорічна МАСКА: как выглядит самый гламурный персонаж праздничного шоу
Новорічна МАСКА: как выглядит самый гламурный персонаж праздничного шоу
пресс-служба канала Украина

Телеканал «Украина» в последние часы 2021 года покажет масштабное праздничное шоу «Новорічна МАСКА». Зрителей ждут непревзойденные номера, новые зимние персонажи и множество сюрпризов от звездных детективов.

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В новогоднем выпуске шоу-детектива «МАСКА» Миша на лижах станет настоящим сюрпризом для звездных экспертов и зрителей. Маленькая героиня в ярком костюме и невероятно милыми чертами покорит сердце каждого. 

Однако сама Миша решила поиграть с детективами и вместо красноречивых подсказок дала им только пустой конверт.

Я чрезвычайно мимишная и игривая. Посмотрите только на мои очаровательные длинные ресницы розового цвета, которые так отчетливо подчеркивают сияющий взгляд! На сцене этого шоу я буду зажигать новые и давно известные вам огоньки. Будьте внимательны, – интригует участница грандиозного шоу «Новорічна МАСКА» Миша на лижах.

Кроме того, загадочная героиня оказалась обладательницей самых длинных усов на проекте – они опускаются до пола! А в качестве праздничных аксессуаров Мишка достались лыжи и палки, украшенные блестками розового цвета.

Персонаж шоу «Новорічна МАСКА» - Миша на лижах / пресс-служба канала Украина
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На сцене героиня исполнит знакомую каждому песню «А снег идет» из фильма «Карьера Димы Горина», что еще сильнее запутает звездных детективов, ведь, увидев Мишу на лижах, они сразу вынесли свой вердикт – «Это Jerry Heil!». Однако удалось ли им угадать на этот раз?

Мне так нравится «Новорічна МАСКА»! Здесь так много новых героев и известных людей. Это действительно невероятный праздник! – комментирует звездный детектив гипершоу «МАСКА», певица Настя Каменских.

Шоу «Новорічна МАСКА» объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук, лидер группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец, участники группы «ТНМК» Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также любимые ведущие канала «Украина» – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

Напомним, 

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