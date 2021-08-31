Наталка Карпа рассказала, изменились ли их отношения с мужем после рождения дочери Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Наталка Карпа пресс-служба канала Украина

Певица Наталка Карпа на съемочной площадке рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения дочери Златы и как теперь они с супругом строят свои отношения.