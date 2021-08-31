Наталка Карпа рассказала, изменились ли их отношения с мужем после рождения дочери
31 августа 2021 14:50
Певица Наталка Карпа
пресс-служба канала Украина
Певица Наталка Карпа на съемочной площадке рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения дочери Златы и как теперь они с супругом строят свои отношения.
Наталка Карпа за кулисами шоу «Співають всі!» на канале «Украина» откровенно рассказала, почему только в 38 лет решилась родить первого ребенка.Напомним,
До этого была жизнь в каком-то постоянном гастрольном графике, съемках, интервью. Я жила фразами: все успеем, все сделаем, все будет. Но сейчас понимаю – нужно было стартовать раньше. Ведь это такой кайф и счастье! Да, конечно, бессонные ночи никто не отменял, к примеру, сегодня я спала 3 часа, но эти жертвы того стоят! – призналась Наталка.
Также артистка отметила, что после рождения ребенка ее жизнь круто изменилась не только постоянными бессонными ночами, но и пониманием многих важных моментов.
Я стала замечать, что в моей жизни присутствует лишняя суета и научилась отбрасывать все ненужное. Потому что раньше я бралась за все. Теперь я четко расставляю приоритеты. А еще научилась ценить семью и домашний уют, хотя понимаю, что это ежедневная большая работа. Это может красиво выглядеть на картинке или на экране, а в жизни – это работа! – рассказала певица.
Певица Наталка Карпа / пресс-служба канала Украина
После рождения Златы у нас состоялось распределение обязанностей, ведь мы почувствовали определенную ответственность во всем – начиная финансовой составляющей и до моральных норм, – делится певица Наталка Карпа. – У нас так сложилось, что мы с мужем – два лидера, нам изначально было непросто. Но у нас есть слово-активатор: «стол» и, если нужно устроить разбор полетов – садимся и разговариваем. Однажды даже было такое, что мы в ресторане взяли листики и написали список качеств, которые каждый хотел бы изменить в партнере, и обменялись ими. Это кстати, была наша первая ссора, а список до сих пор есть у меня.
Певица Наталка Карпа с дочкой / instagram.com/natalkakarpa