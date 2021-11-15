МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко поднял голос на своих звездных коллег

Во время четвертого выпуска шоу «МАСКА» звездный детектив проекта Андрей Данилко удивил зрителей своим поведением.

На сцене грандиозного шоу «МАСКА» произошло чудо. Меланхоличный одиночка Мухомор показал себя с совершенно другой стороны – зажег под хит «Гуляночка» VERKA SERDUCHKA.

Звездные детективы поднялись и стали танцевать, однако Андрей Данилко не разделил с коллегами праздничное настроение.

Отстаньте от меня! Идите танцуйте с DZIDZIO! – обратился звездный детектив к Оле Поляковой и NK | Насте Каменских в эфире канала «Украина». – Оля, отойди от меня! Не надо мне этого, я уже натанцевался.

Как бы артистки ни уговаривали Данилко встать и станцевать под его песню – он не поддался.

Меня едва удар не схватил, пока я заставляла Андрея танцевать, – смеясь, прокомментировала Оля Полякова.

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина

Однако оказалось, что Андрей Данилко неспроста отказывал коллегам. Во время номера Мухомора он разгадал имя человека, скрывающегося под огромной маской.

Я знаю, кто это! И это не благодаря подсказкам… я до последнего сомневался, честно вам скажу, но теперь точно уверен! Однако из-за того, что была выбрана эта песня, моя любимая, я не скажу, кто это! – заинтриговал Андрей Данилко в шоу «МАСКА». – Дайте мне конверт, я напишу имя этого человека. Я очень редко могу быть уверенным на 100% – всегда сомневаюсь. Но это другой случай.

Мухомор / пресс-служба канала Украина

Так, звездный эксперт проекта написал свою догадку на бумажке, спрятал ее в конверт и отдал ведущему Владимиру Остапчуку. Угадал ли он – зрители шоу «МАСКА» узнают в новых выпусках грандиозного шоу.

Напомним,