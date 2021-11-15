МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко поднял голос на своих звездных коллег
Во время четвертого выпуска шоу «МАСКА» звездный детектив проекта Андрей Данилко удивил зрителей своим поведением.
Звездные детективы поднялись и стали танцевать, однако Андрей Данилко не разделил с коллегами праздничное настроение.
Отстаньте от меня! Идите танцуйте с DZIDZIO! – обратился звездный детектив к Оле Поляковой и NK | Насте Каменских в эфире канала «Украина». – Оля, отойди от меня! Не надо мне этого, я уже натанцевался.
Как бы артистки ни уговаривали Данилко встать и станцевать под его песню – он не поддался.
Меня едва удар не схватил, пока я заставляла Андрея танцевать, – смеясь, прокомментировала Оля Полякова.
Я знаю, кто это! И это не благодаря подсказкам… я до последнего сомневался, честно вам скажу, но теперь точно уверен! Однако из-за того, что была выбрана эта песня, моя любимая, я не скажу, кто это! – заинтриговал Андрей Данилко в шоу «МАСКА». – Дайте мне конверт, я напишу имя этого человека. Я очень редко могу быть уверенным на 100% – всегда сомневаюсь. Но это другой случай.
Напомним,