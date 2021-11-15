МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко поднял голос на своих звездных коллег

15 ноября 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко поднял голос на своих звездных коллег
Певец Андрей Данилко
пресс-служба канала Украина

Во время четвертого выпуска шоу «МАСКА» звездный детектив проекта Андрей Данилко удивил зрителей своим поведением.

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На сцене грандиозного шоу «МАСКА» произошло чудо. Меланхоличный одиночка Мухомор показал себя с совершенно другой стороны – зажег под хит «Гуляночка» VERKA SERDUCHKA. 

Звездные детективы поднялись и стали танцевать, однако Андрей Данилко не разделил с коллегами праздничное настроение.

Отстаньте от меня! Идите танцуйте с DZIDZIO! – обратился звездный детектив к Оле Поляковой и NK | Насте Каменских в эфире канала «Украина». – Оля, отойди от меня! Не надо мне этого, я уже натанцевался.

Как бы артистки ни уговаривали Данилко встать и станцевать под его песню – он не поддался.

Меня едва удар не схватил, пока я заставляла Андрея танцевать, – смеясь, прокомментировала Оля Полякова.

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина

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Однако оказалось, что Андрей Данилко неспроста отказывал коллегам. Во время номера Мухомора он разгадал имя человека, скрывающегося под огромной маской.

Я знаю, кто это! И это не благодаря подсказкам… я до последнего сомневался, честно вам скажу, но теперь точно уверен! Однако из-за того, что была выбрана эта песня, моя любимая, я не скажу, кто это! – заинтриговал Андрей Данилко в шоу «МАСКА». – Дайте мне конверт, я напишу имя этого человека. Я очень редко могу быть уверенным на 100% – всегда сомневаюсь. Но это другой случай.

Мухомор / пресс-служба канала Украина
Так, звездный эксперт проекта написал свою догадку на бумажке, спрятал ее в конверт и отдал ведущему Владимиру Остапчуку. Угадал ли он – зрители шоу «МАСКА» узнают в новых выпусках грандиозного шоу.

Напомним, 

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