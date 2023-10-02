Голос країни 13 сезон 5 випуск від 01.10.2023 дивитися онлайн
1 жовтня на телеканалі «1+1 Україна» і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск шоу Голос країни 13 сезон. 5 випуск проєкту Голос країни 13 сезон від 01.10.2023 дивіться онлайн на TV.UA.
5 випуск проєкту Голос країни 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Голос країни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.
Анастасія Чабан vs. Анна Корченова vs. дует «NaYada» – «Beggin» – Вокальні батли – Голос країни 13
Андрій Засік vs. Ольга Щербак vs. Олександра Ройко – «Повільно» – Вокальні батли – Голос країни 13
Юлія Белей vs. Єлизавета Шафорост – «Diamonds» – Вокальні батли – Голос країни 13
Олександра Погуляй vs. Вероніка Коваленко – «Bloody Mary» – Вокальні батли – Голос країни 13
Володимир Удовенко vs Галина Печеніжська vs Світлана Чередниченко – «Небо хилиться» – Вокальні батли – Голос країни 13
Христина Старикова vs. Владислав Пелих – «Running Up That Hill» – Вокальні батли – Голос країни 13
Андрій Жучковський vs. Назарій Малиновський – «Я їду додому» – Вокальні батли – Голос країни 13
Олександра Макаровська vs. Дар’я Мінєєва vs. Марія Стасюк – «Survivor» – Вокальні батли – Голос країни 13