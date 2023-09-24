Голос країни 13 сезон 4 випуск від 24.09.2023 дивитися онлайн
24 вересня на телеканалі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск шоу Голос країни 13 сезон. 4 випуск проєкту Голос країни 13 сезон від 24.09.2023 дивіться онлайн на TV.UA.
4 випуск проєкту Голос країни 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Голос країни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.
Ізабелла Іващенко – «Spaceman» – вибір наосліп – Голос країни 13
Даяна Оравець – «Буревіями» – вибір наосліп – Голос країни 13
Андрій Засік – «Creepin» – вибір наосліп – Голос країни 13
Світлана Чередниченко – «Знаю я» – вибір наосліп – Голос країни 13
Катерина Козлова – «Bleeding love» – вибір наосліп – Голос країни 13
Тетяна Колій – «Чекай» – вибір наосліп – Голос країни 13
Катерина Дригало – «Komet» – вибір наосліп – Голос країни 13
Катерина Стефанюк – «Miss You» – вибір наосліп – Голос країни 13
Юлія Белей – «Mamo tyś płakała» – вибір наосліп – Голос країни 13
Анна Денисова – «Say it right» – вибір наосліп – Голос країни 13
Юлія Соловей – «Пообіцяй мені» – вибір наосліп – Голос країни 13
Єлизавета Шафорост – «Nothing breaks like a heart» – вибір наосліп – Голос країни 13
Андрій Жучковський – «Гарно так» – вибір наосліп – Голос країни 13
Вероніка Мартинюк – «Роди, Боже, жито» – вибір наосліп – Голос країни 13
Олександра Погуляй – «Always Remember Us This Way» – вибір наосліп – Голос країни 13