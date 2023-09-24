Голос країни 13 сезон 4 випуск від 24.09.2023 дивитися онлайн

24 вересня 2023 20:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Голос країни 13 сезон 4 випуск від 24.09.2023 дивитися онлайн
Голос країни 13 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.09.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

24 вересня на телеканалі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск шоу Голос країни 13 сезон. 4 випуск проєкту Голос країни 13 сезон від 24.09.2023 дивіться онлайн на TV.UA.

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Сьогодні глядачі побачили четвертий епізод наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни 13 сезон. DOROFEEVA, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та Іван Клименко за допомогою сліпих прослуховувань продовжили шукати найсильніших вокалістів країни.

4 випуск проєкту Голос країни 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Голос країни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Ізабелла Іващенко – «Spaceman» – вибір наосліп – Голос країни 13

Даяна Оравець – «Буревіями» – вибір наосліп – Голос країни 13

Андрій Засік – «Creepin» – вибір наосліп – Голос країни 13

Світлана Чередниченко – «Знаю я» – вибір наосліп – Голос країни 13

Катерина Козлова – «Bleeding love» – вибір наосліп – Голос країни 13

Тетяна Колій – «Чекай» – вибір наосліп – Голос країни 13

Катерина Дригало – «Komet» – вибір наосліп – Голос країни 13

Катерина Стефанюк – «Miss You» – вибір наосліп – Голос країни 13

Юлія Белей – «Mamo tyś płakała» – вибір наосліп – Голос країни 13

Анна Денисова – «Say it right» – вибір наосліп – Голос країни 13

Юлія Соловей – «Пообіцяй мені» – вибір наосліп – Голос країни 13

Єлизавета Шафорост – «Nothing breaks like a heart» – вибір наосліп – Голос країни 13

Андрій Жучковський – «Гарно так» – вибір наосліп – Голос країни 13

Вероніка Мартинюк – «Роди, Боже, жито» – вибір наосліп – Голос країни 13

Олександра Погуляй – «Always Remember Us This Way» – вибір наосліп – Голос країни 13

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