Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 випуск від 30.09.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)
Пресслужба каналу СТБ
30 вересня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 2 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 30.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 2 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: цього разу на смачні гостини до Євгена Клопотенка завітав найсмішніший український актор Арам Арзуманян. Відомий комік зізнався, що його улюблена страва – це плов із бараниною. Щоправда, є одна проблемка – рис в Україні почали вирощувати лише п’ять років тому. Чим же його замінити? Євген Клопотенко знайшов пречудову заміну плову під час своєї експедиції! Готові дізнатися, як готувати плов по-українськи та рибу з козацького офіцерського столу? Як додати незабутнього смаку копченості своїм стравам? Що допомогло Араму повністю перейти на українську мову? Приєднуйтеся до кулінарної містерії, яка завоює ваше серце! Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 випуск від 30.09.2023.