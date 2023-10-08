Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 випуск від 30.09.2023 дивитися онлайн

8 жовтня 2023 14:01 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 випуск від 30.09.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)
Пресслужба каналу СТБ

30 вересня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 2 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 30.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: цього разу на смачні гостини до Євгена Клопотенка завітав найсмішніший український актор Арам Арзуманян. Відомий комік зізнався, що його улюблена страва – це плов із бараниною. Щоправда, є одна проблемка – рис в Україні почали вирощувати лише п’ять років тому. Чим же його замінити? Євген Клопотенко знайшов пречудову заміну плову під час своєї експедиції! Готові дізнатися, як готувати плов по-українськи та рибу з козацького офіцерського столу? Як додати незабутнього смаку копченості своїм стравам? Що допомогло Араму  повністю перейти на українську мову? Приєднуйтеся до кулінарної містерії, яка завоює ваше серце! Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 випуск від 30.09.2023.

2 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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