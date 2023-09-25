Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 1 випуск від 23.09.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 23.09.2023)
Пресслужба каналу СТБ
23 вересня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 1 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 24.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 1 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: першою гостею нового сезону проєкту стала солістка гурту Kazka та посол світу від України Олександра Зарицька. Співачка прийшла до Євгена зі своєю улюбленою стравою – хумусом. Чи вдасться зірковому шефу смачно українізувати традиційну страву Близького Сходу? Що спільного між хумусом та борщем? І від смаку якої південноукраїнської рибної страви можна просто збожеволіти? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 1 випуск від 23.09.2023.