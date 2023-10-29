МастерШеф 12 сезон 10 випуск: хто покинув шоу 28.10.2023

28 жовтня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 10 випуску МастерШеф 12 сезон від 28.10.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 10-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Мирослава Пекарюк, Руслан Батильчук, Валерія Матрохіна та Ілля Харламов.

В цей раз битва чорних мала навчити кухарів домовлятися між собою і йти на компроміси. На аматорів чекала лише одна поверхня. Вони отримали по одній табличці, кожен зі своїм цехом – мийка, холодний цех, духовка та індукційна плита. Працювати учасник міг лише за одним процесом, на якому стояв саме в той момент. Помінятися процесами вони могли лише тоді, коли всі чорні фартухи підняли таблички і готові були змінити свій процес. Найгірше з цим конкурсом впоралася Мирослава. Саме тому у 10 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишила Мирослава Пекарюк.