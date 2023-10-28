МастерШеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023 дивитися онлайн
28 жовтня 2023 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 12 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 28.10.2023)
Пресслужба каналу СТБ
28 жовтня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 10 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 28.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 10 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон
: тиждень на проєкті розпочнеться відразу з декількох сюрпризів! По-перше, аматори вирушать на виїзний конкурс. По-друге, вони готуватимуть для особливих гостей – діток-пластунів. Кожна команда має зробити 22 основні страви та 22 десерти! Інгредієнти потрібно роздобути у пішому поході, а готувати – на відкритому вогнищі! Судді залишать продукти в точці «Б», проте до неї кулінари мають дістатися за допомогою компасу. Там аматори братимуть продукти, але розкрити коробки та зрозуміти, які саме інгредієнти їм дісталися, зможуть лише повернувшись назад, в точку «А». Чи зможуть учасники приготувати десерти на мангалі? Хто з команд вразить гостей проєкту, а для кого це стане складним завданням? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023.
10 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться о 23:00 онлайн на нашому сайті TV.UA.
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