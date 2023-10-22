МастерШеф 12 сезон 9 випуск: хто покинув шоу 21.10.2023

22 жовтня 2023 14:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 9 випуск: хто покинув шоу 21.10.2023
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 9 випуску від 21.10.2023
Пресслужба каналу СТБ

21 жовтня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 9 випуску МастерШеф 12 сезон від 21.10.2023 – читайте на сайті TV.UA.

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Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 9-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Оксана Шевченко, Мирослава Пекарюк, Юлія Марковецька та Марина Швець.

В цей раз на битві чорних на учасників чекали коробки-загадки, під якими вони знайшли свої дитячі фотографії. Теплі спогади з дитинства і стали основними умовами конкурсу, адже аматорам треба було приготувати ті страви, які асоціюються у них з дитинством. Але... як завжди були ускладнення. На чорних фартухів чекали високі поверхні, на які їм довелося дертися, щоб приготувати страву. Найгірше з цим конкурсом впоралася Марина. Саме тому у 9 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишила Марина Швець.

Марина Швець – учасниця МастерШеф 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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