МастерШеф 12 сезон 9 випуск: хто покинув шоу 21.10.2023

21 жовтня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 9 випуску МастерШеф 12 сезон від 21.10.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 9-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Оксана Шевченко, Мирослава Пекарюк, Юлія Марковецька та Марина Швець.

В цей раз на битві чорних на учасників чекали коробки-загадки, під якими вони знайшли свої дитячі фотографії. Теплі спогади з дитинства і стали основними умовами конкурсу, адже аматорам треба було приготувати ті страви, які асоціюються у них з дитинством. Але... як завжди були ускладнення. На чорних фартухів чекали високі поверхні, на які їм довелося дертися, щоб приготувати страву. Найгірше з цим конкурсом впоралася Марина. Саме тому у 9 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишила Марина Швець.