Оля Цибульська розповіла, як знайомила сина з друзями-захисниками
За лаштунками розважального шоу «Хто зверху?» співачка Оля Цибульська розповіла про виступи для військових.
За лаштунками ігрового шоу «Хто зверху?», яке щочетверга о 20:00 показує Новий канал, зірка розповіла, як захисники реагують на її концерти.
Сьогодні виступати перед військовими – це наче перед богом, – ділиться думками артистка. – Перші концерти давалися мені складно. Я плакала… Особливо коли розуміла, що ці люди завтра виїжджають на передову. Намагалася підібрати правильні слова, музику. Але з часом звикла, бо захисники завжди підходять та обіймають. Вони кажуть, що пісні додають їм наснаги та сил. Тож для мене завжди велика радість і честь провести час разом із військовими.
Нестор мав честь познайомитись із моїми друзями-військовими та потиснути їм руку, – розповідає співачка. – Я йому пояснювала: «Дивись, які круті люди нас захищають. У країні – повномасштабна війна, і небезпека є завжди. Але наша армія неймовірна, і там неймовірні хлопці та дівчата. Можеш не хвилюватися. Вони захищають дітей, ти в безпеці». Після цієї інформації в сина з’являється усмішка і велике натхнення. Він каже, що в школі діти активно обговорюють такі теми. А Нестор розповів однокласникам: «Мама мене познайомила зі справжніми зірками – з військовими».
Нагадаємо,