Оля Цибульська розповіла, як знайомила сина з друзями-захисниками

20 жовтня 2023 11:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Оля Цибульська розповіла, як знайомила сина з друзями-захисниками
Співачка Оля Цибульська
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками розважального шоу «Хто зверху?» співачка Оля Цибульська розповіла про виступи для військових.

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Багато українських артистів їздять до військових, аби виступами та спілкуванням підняти настрій та бойовий дух. Серед них і співачка Оля Цибульська

За лаштунками ігрового шоу «Хто зверху?», яке щочетверга о 20:00 показує Новий канал, зірка розповіла, як захисники реагують на її концерти.

Сьогодні виступати перед військовими – це наче перед богом, – ділиться думками артистка. – Перші концерти давалися мені складно. Я плакала… Особливо коли розуміла, що ці люди завтра виїжджають на передову. Намагалася підібрати правильні слова, музику. Але з часом звикла, бо захисники завжди підходять та обіймають. Вони кажуть, що пісні додають їм наснаги та сил. Тож для мене завжди велика радість і честь провести час разом із військовими.

Оля Цибульська з чоловіком та сином / Пресслужба Нового каналу

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Оля Цибульська активно залучає до спілкування з українськими захисниками свого 8-річного сина. Для хлопчика вони – справжні супергерої!

Нестор мав честь познайомитись із моїми друзями-військовими та потиснути їм руку, – розповідає співачка. – Я йому пояснювала: «Дивись, які круті люди нас захищають. У країні – повномасштабна війна, і небезпека є завжди. Але наша армія неймовірна, і там неймовірні хлопці та дівчата. Можеш не хвилюватися. Вони захищають дітей, ти в безпеці». Після цієї інформації в сина з’являється усмішка і велике натхнення. Він каже, що в школі діти активно обговорюють такі теми. А Нестор розповів однокласникам: «Мама мене познайомила зі справжніми зірками – з військовими».

Нагадаємо, 

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