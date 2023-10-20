Оля Цибульська розповіла, як знайомила сина з друзями-захисниками

За лаштунками розважального шоу «Хто зверху?» співачка Оля Цибульська розповіла про виступи для військових.

Багато українських артистів їздять до військових, аби виступами та спілкуванням підняти настрій та бойовий дух. Серед них і співачка Оля Цибульська

За лаштунками ігрового шоу «Хто зверху?», яке щочетверга о 20:00 показує Новий канал, зірка розповіла, як захисники реагують на її концерти.

Сьогодні виступати перед військовими – це наче перед богом, – ділиться думками артистка. – Перші концерти давалися мені складно. Я плакала… Особливо коли розуміла, що ці люди завтра виїжджають на передову. Намагалася підібрати правильні слова, музику. Але з часом звикла, бо захисники завжди підходять та обіймають. Вони кажуть, що пісні додають їм наснаги та сил. Тож для мене завжди велика радість і честь провести час разом із військовими.

Оля Цибульська з чоловіком та сином / Пресслужба Нового каналу

Оля Цибульська активно залучає до спілкування з українськими захисниками свого 8-річного сина. Для хлопчика вони – справжні супергерої!

Нестор мав честь познайомитись із моїми друзями-військовими та потиснути їм руку, – розповідає співачка. – Я йому пояснювала: «Дивись, які круті люди нас захищають. У країні – повномасштабна війна, і небезпека є завжди. Але наша армія неймовірна, і там неймовірні хлопці та дівчата. Можеш не хвилюватися. Вони захищають дітей, ти в безпеці». Після цієї інформації в сина з’являється усмішка і велике натхнення. Він каже, що в школі діти активно обговорюють такі теми. А Нестор розповів однокласникам: «Мама мене познайомила зі справжніми зірками – з військовими».

Нагадаємо,