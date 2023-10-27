Даніель Салем здивував цікавим фактом про себе
В ефірі проекту «Хто зверху?» актор, ведучий та, від початку повномасштабної війни, військовослужбовець Даніель Салем розповів цікавий факт про себе.
У черговому випуску «Хто зверху?» неабияк здивував український актор, телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем.
Якось я не мився й не чистив зуби понад півтора місяця, – розповідає Даніель. – Це мій ритуал. І всі військові, з якими я працював, знають про це. Не миюся на бойових завданнях, аби не змивати удачу. Я до цього так ставлюся. Знаєте, як спортсмени, буває, не перуть свої пов’язки чи бандани.
Мій командир взагалі не чіпає бороду. Не стриже, ніяк не підправляє. Каже, мовляв, якщо він щось зробить із нею, то з кимось з нас щось може трапитися. Він вірить у це, а я вірю в своє, – каже чоловік. – Називайте це як хочете. Можливо, хтось скаже, що це слабкість… Байдуже. Якщо це потрібно, аби бути зібраним і спокійним, то чому б ні.
Нагадаємо,