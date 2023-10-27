Даніель Салем здивував цікавим фактом про себе

27 жовтня 2023 12:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Даніель Салем здивував цікавим фактом про себе
Актор Даніель Салем
Пресслужба Нового каналу

В ефірі проекту «Хто зверху?» актор, ведучий та, від початку повномасштабної війни, військовослужбовець Даніель Салем розповів цікавий факт про себе.

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Ось вже 12 сезонів поспіль у розважальному шоу «Хто зверху?» на Новому каналі українські знаменитості вирішують, хто ж зверху – чоловіки чи жінки. Для мільйонів глядачів це улюблений проєкт. Вони грають разом із зірками та ведучими Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком та дізнаються багато цікавого про кумирів. Для цього навіть є окремий раунд – «Правда чи брехня»! Зірки розповідають особисті факти чи історії, а суперник відгадує – вигадка це чи реальність.

У черговому випуску «Хто зверху?» неабияк здивував український актор, телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем.

Якось я не мився й не чистив зуби понад півтора місяця, – розповідає Даніель. – Це мій ритуал. І всі військові, з якими я працював, знають про це. Не миюся на бойових завданнях, аби не змивати удачу. Я до цього так ставлюся. Знаєте, як спортсмени, буває, не перуть свої пов’язки чи бандани.

Актор Даніель Салем / Пресслужба Нового каналу

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Салем каже, що на передовій схожі забобони є не лише в нього.

Мій командир взагалі не чіпає бороду. Не стриже, ніяк не підправляє. Каже, мовляв, якщо він щось зробить із нею, то з кимось з нас щось може трапитися. Він вірить у це, а я вірю в своє, – каже чоловік. – Називайте це як хочете. Можливо, хтось скаже, що це слабкість… Байдуже. Якщо це потрібно, аби бути зібраним і спокійним, то чому б ні.

Нагадаємо, 

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