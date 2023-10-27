Даніель Салем здивував цікавим фактом про себе Туренко Андрій

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Актор Даніель Салем Пресслужба Нового каналу

В ефірі проекту «Хто зверху?» актор, ведучий та, від початку повномасштабної війни, військовослужбовець Даніель Салем розповів цікавий факт про себе.