МастерШеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023 дивитися онлайн

4 листопада 2023 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 04.11.2023)
Пресслужба каналу СТБ

4 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 11 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 04.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 11 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: тиждень на проєкті буде особливим, адже на кулінарів чекатиме найвідповідальніша подія сезону – весілля військовослужбовців з бригади «Азов»! Ця пара боронила Маріуполь та «Азовсталь». Командир бригади розписав їх на «Азовсталі». Потім вони обоє потрапили в полон. Провели в полоні рік, їх звільнили в один день. На проєкті відбудеться святкування їхнього весілля. Капітанами команд стануть Оля Мартиновська та Володимир Ярославський. У команд не буде жодного права на похибку, адже цей день має бути ідеальним для наречених! На кухню завітають їхні батьки та товариші з «Азову». Чим частуватимуть незламних українців? Та яким буде весілля героїв? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023.

11 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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