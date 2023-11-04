МастерШеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023 дивитися онлайн
4 листопада 2023 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 12 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 04.11.2023)
Пресслужба каналу СТБ
4 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 11 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 04.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться в 11 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон
: тиждень на проєкті буде особливим, адже на кулінарів чекатиме найвідповідальніша подія сезону – весілля військовослужбовців з бригади «Азов»! Ця пара боронила Маріуполь та «Азовсталь». Командир бригади розписав їх на «Азовсталі». Потім вони обоє потрапили в полон. Провели в полоні рік, їх звільнили в один день. На проєкті відбудеться святкування їхнього весілля. Капітанами команд стануть Оля Мартиновська та Володимир Ярославський. У команд не буде жодного права на похибку, адже цей день має бути ідеальним для наречених! На кухню завітають їхні батьки та товариші з «Азову». Чим частуватимуть незламних українців? Та яким буде весілля героїв? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023.
11 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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