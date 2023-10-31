Антоніна Хижняк розповіла, що її тригерило під час зйомок скетчкому «Зв’язок»

31 жовтня 2023 11:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Антоніна Хижняк розповіла, що її тригерило під час зйомок скетчкому «Зв’язок»
Акторка Антоніна Хижняк
Пресслужба Нового каналу

Скетчком «Зв’язок» показує реалії українців у перший рік повномасштабного вторгнення.

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З понеділка по четвер о 18:00 глядачі Нового каналу стежать за чотирма сімʼями з різних куточків України, які розділила війна. І точно впізнають у героях себе, друзів чи родичів. Серіал Нового каналу «Звʼязок» допоможе хоча б ненадовго відволіктися й усміхнутися. Незважаючи на те, що сміх та позитив панували і на знімальному майданчику, були важкі сцени, які тригерили акторів. Скетчком показує жахливу реальність війни, тож інколи під час зйомок плакали всі. 

Акторка «Звʼязку» Антоніна Хижняк розповіла про свій тригер під час роботи над скетчкомом Нового каналу.

Зйомки дуже чіпляли, адже серіал про перший рік війни. І, звісно, спогади ще свіжі. Ми навряд чи зможемо забути події, які сталися за цей час, – розповідає Антоніна Хижняк Новому каналу. – Але ми, дорослі, хоча б маємо здатність відрефлексувати це та звернутися по допомогу до спеціалістів, якщо раптом накриває й неможливо впоратися з емоціями. А от діти можуть просто не розуміти, що з ними відбувається. Тому все, що стосується маленьких, тригерить мене найбільше. Я бачу, як війна впливає навіть на мого 6-річного сина: Максим вже другий рік поспіль на день народження загадує одне бажання: «Щоб Україна якнайшвидше перемогла». Коли усвідомлюєш, в якій реальності ростуть наші діти, неможливо втримати сльози.

Антоніна Хижняк з сином / Пресслужба Нового каналу

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Зірка серіалу сподівається, що під час перегляду «Звʼязку» кожен зможе підбадьоритися та усміхнутися.

«Зв’язок» зачіпає дуже тонкі струни нашої психіки, та сподіваюся, що серіал хоча б трішечки розважить і розвеселить глядачів. Можливо, хтось у наших скетчах впізнає свої життєві ситуації, а в когось підніметься настрій, – каже акторка. – Мені дуже хочеться вірити, що перегляд серіалу допоможе кожному глядачу психологічно вистояти.

Нагадаємо, 

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