Антоніна Хижняк розповіла, що її тригерило під час зйомок скетчкому «Зв’язок» Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Акторка Антоніна Хижняк Пресслужба Нового каналу

Скетчком «Зв’язок» показує реалії українців у перший рік повномасштабного вторгнення.