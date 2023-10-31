Антоніна Хижняк розповіла, що її тригерило під час зйомок скетчкому «Зв’язок»
Скетчком «Зв’язок» показує реалії українців у перший рік повномасштабного вторгнення.
Акторка «Звʼязку» Антоніна Хижняк розповіла про свій тригер під час роботи над скетчкомом Нового каналу.
Зйомки дуже чіпляли, адже серіал про перший рік війни. І, звісно, спогади ще свіжі. Ми навряд чи зможемо забути події, які сталися за цей час, – розповідає Антоніна Хижняк Новому каналу. – Але ми, дорослі, хоча б маємо здатність відрефлексувати це та звернутися по допомогу до спеціалістів, якщо раптом накриває й неможливо впоратися з емоціями. А от діти можуть просто не розуміти, що з ними відбувається. Тому все, що стосується маленьких, тригерить мене найбільше. Я бачу, як війна впливає навіть на мого 6-річного сина: Максим вже другий рік поспіль на день народження загадує одне бажання: «Щоб Україна якнайшвидше перемогла». Коли усвідомлюєш, в якій реальності ростуть наші діти, неможливо втримати сльози.
«Зв’язок» зачіпає дуже тонкі струни нашої психіки, та сподіваюся, що серіал хоча б трішечки розважить і розвеселить глядачів. Можливо, хтось у наших скетчах впізнає свої життєві ситуації, а в когось підніметься настрій, – каже акторка. – Мені дуже хочеться вірити, що перегляд серіалу допоможе кожному глядачу психологічно вистояти.
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