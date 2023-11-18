Світ навиворіт. Україна 1 випуск від 17.11.2023 дивитися онлайн

18 листопада 2023 16:55 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Україна 1 випуск від 17.11.2023 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 17.11.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

17 листопада на 1+1 і на сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим. 1 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна від 17.11.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна: вперше за 13 років Дмитро Комаров у своєму фірмовому стилі покаже сьогодення України. Він розповість дивовижні історії простих українців та здивує глядачів цікавими відкриттями про рідну країну. У прем’єрному випуску команда проєкту вирушить на пошуки справжніх скарбів та разом з археологами дістане з дна Дніпра унікальний історичний артефакт, якому більше трьохсот років. Вперше за історію Світу навиворіт Дмитро Комаров візьме участь в археологічних розкопках та покаже, як відбувається процес консервації цінних пам’яток. Як відбувались рятувальні операції в Херсоні? Як тепер живуть в селах на березі колишнього Каховського водосховища? Які скарби зберігаються на дні Дніпра? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 1 випуск від 17.11.2023.

1 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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