Певица и ведущая Marietta представила новый клип «Як не крути»
7 февраля 2020 13:50
Певица Marietta
пресс-служба
После определенной паузы артистка Marietta начала новый этап своей истории: теперь ею занимается команда "M1 Agency".
отношениях бывают разные проблемы, но какой бы девушка ни была, она все равно остается любимой для своего мужчины. Именно этот месседж был передан и в клипе.В клипе певица предстает в четырех разных образах: светлом и нежном, гламурном, спортивном и в образе "хулиганки".
Мне кажется, что эта песня прекрасно подойдет для девушек: когда они собираются на свидание и определенным образом в себе сомневаются. Она задаст им позитивный тон, настроит на мысль "я лучшая"!– комментирует Marietta.
Певица Marietta / пресс-служба
Какое "я" мне ближе? Я в жизни более спортивная, динамичная, и мне больше всего понравился именно этот образ! И фиолетовый парик в нем был крутой, я бы так и ходила, посмотрим!– смеется певица.
Кроме Marietta, в кадре появился и балет Анны Алексеевой.
Напомним,
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