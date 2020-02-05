Мир наизнанку-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2020)
5 февраля 2020 22:30
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2020)
пресс-служба канала 1+1
5 февраля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».
Смотрите во 2 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»
: Дмитрий Комаров проведет целый день в роли послушника Шаолиня, т.е. будет следовать всем правилам монахов, подчиняться наставнику и жить по строгому распорядку дня. Весь мир знает служителей Шаолиня как невероятных воинов, но на самом деле они прежде всего монахи: для них основа всей жизни – это буддизм. Самое главное в распорядке дня любого монаха – это кунг-фу. Ради этого здесь все и находятся, чтобы всю жизнь постигать новые вершины, совершенствоваться и становиться все более и более непобедимыми мастерами.
Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».
Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.