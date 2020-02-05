Мама: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 05.02.2020)
5 февраля 2020 17:00
Мама: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 05.02.2020)
turkstar.in
5 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5 серию турецкого сериала «Мама».
«Мама»: сестры Зейнеп неожиданно навещают ее в гостинице, где она живет с Турлой. Зейнеп приходится признаться, что у нее есть дочь. Любовник Шуле угрожает ей, чтобы женщина устроила похороны ребенка с пустым гробом и прекратила полицейские розыски. Иначе он сам расскажет полиции, что Шуле выбросила дочь из дома в мусорном пакете.
Новую серию сериала «Мама» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.