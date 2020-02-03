Сериал Мама смотреть онлайн

На телеканале 1+1 в эфир выходит премьера турецкого сериала «Мама».

Турецкая мелодрама «Мама» трогает за живое, ведь знакомит с трогательной историей девочки Мелек и ее учительницы Зейнеп (звезда «Великолепного века» Джансу Дере). Ежедневно Мелек подвергается жестокому обращению со стороны своей семьи - матери и ее любовника. Между тем в Зейнеп просыпается материнский инстинкт, она воспринимает свою ученицу как дочь и решает похитить ее, чтобы стать для нее заботливой мамой.

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