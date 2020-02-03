Мама: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 03.02.2020)

3 февраля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Мама: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 03.02.2020)
Мама: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 03.02.2020)
turkstar.in

3 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию турецкого сериала «Мама».

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Смотрите в 1 серии сериала «Мама»: Мелек - маленькая дочь в неблагополучной турецкой семье. Мать девочки безразлична, а ее любовник агрессивен, его бесит чужой ребенок. Однако Мелек не поддается окружению, она жизнерадостна и с удовольствием занимается в школе, где работает молодая учительница и фотограф Зейнеп. Девушка сама выросла в семье, в которой чувствовала себя лишней, поэтому она быстро находит общий язык с Мелек.

Новую серию сериала «Мама» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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