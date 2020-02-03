Мама: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 03.02.2020)
3 февраля 2020 17:00
Мама: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 03.02.2020)
turkstar.in
3 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию турецкого сериала «Мама».
сериала «Мама»: Мелек - маленькая дочь в неблагополучной турецкой семье. Мать девочки безразлична, а ее любовник агрессивен, его бесит чужой ребенок. Однако Мелек не поддается окружению, она жизнерадостна и с удовольствием занимается в школе, где работает молодая учительница и фотограф Зейнеп. Девушка сама выросла в семье, в которой чувствовала себя лишней, поэтому она быстро находит общий язык с Мелек.
Новую серию сериала «Мама» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.