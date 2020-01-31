Невеста из Стамбула: смотреть 301 серию онлайн (эфир от 31.01.2020)

31 января 2020 17:50 Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 301 серию онлайн (эфир от 31.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 301 серию онлайн (эфир от 31.01.2020)
turkstar.in

31 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели заключительную 301 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».

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Смотрите в 301 серии сериала «Невеста из Стамбула»: Сурейя встречает свой день рождения в одиночестве. Адем просит у дочери прощения и признается, что не был готов к ее быстрому взрослению. Джихан просит родителей отпустить его на конкурс в Германию. Диляра рассказывает Сурейе, что Мерт сделал ей предложение. Эмир сообщает Фаруку, что поступил в Лондонскую школу искусств. В это время Сурейя идет на могилу Эсмы. Когда женщина возвращается в особняк, то узнает, что вся семья подготовила для нее сюрприз. Но самое интересное еще впереди: оказывается, что кто-то оставил для Сурейи шкатулку с подарком и письмом.

Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

Также смотрите 300 серию сериала Невеста из Стамбула.

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