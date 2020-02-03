Мама: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 03.02.2020)
3 февраля 2020 17:50
Мама: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 03.02.2020)
turkstar.in
3 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию турецкого сериала «Мама».
«Мама»: коллега Зейнеп пытается уговорить социальные службы, чтобы те провели расследование касательно семьи Мелек, она видела синяки на теле девочки. К сожалению, ни социальные службы, ни директор школы не хотят помогать ребенку. В один из вечером Зейнеп снова находит Мелек на улице, кормит и приводит домой. Однако ей не хватает смелости оставить девочку у себя. Мелек возвращается в семью, где ее готовы убить, лишь бы она не мешала развлекаться.
Новую серию сериала «Мама» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.