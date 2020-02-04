Одруження наосліп-6: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.02.2020)

4 февраля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Одруження наосліп-6: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.02.2020)
пресс-служба канала 1+1

Во вторник, 4 февраля, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».

Читайте такжеМама: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 04.02.2020)
Во втором выпуске проекта «Одруження наосліп-6» своим шансом на гармоничные отношения воспользуется спортсмен и владелец тату-салона Виктор и молодая мама, парикмахер Рика.

Кажется, что 28-летнему Виктору все удается в жизни, ведь человек привык побеждать. Он работает тренером по смешанным единоборствам и открыл собственный тату-салон. ». В реалити-шоу Виктор ищет девушку, которая будет рядом с ним в разные моменты жизни и будет понимать его.

23-летняя Рика сама воспитывает пятилетнюю дочь Иванну. С отцом ребенка Рика развелась, когда Иванке было всего полгода. Девушка говорит, что устала быть сильной. Рика ищет сильного мужчину, который может взять часть забот на себя, чтобы девушка наконец смогла себя почувствовать более спокойной и слабой.

Читайте такжеЗвезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали четвертую стадию рака
Отметим, что основные условия проекта остаются неизменными: эксперты подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе. В течение недели молодые узнают друг друга, живя под одной крышей и по общему семейным бюджетом. Через 7 дней участники реалити принимают окончательное решение - навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.

Второй выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите в 22.45 на 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 телешоу Даниэль Салем Одруження наосліп-4

Материалы по теме

Говорит Украина: Скрытый ребенок невестки с ножом (эфир от 04.02.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Скрытый ребенок невестки с ножом (эфир от 04.02.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 04.02.2020)
Телешоу

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 04.02.2020)
Життя відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.02.2020)
Телешоу

Життя відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.02.2020)
Мама: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 04.02.2020)
Сериалы

Мама: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 04.02.2020)

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)

Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK