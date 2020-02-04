Одруження наосліп-6: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.02.2020)

Во вторник, 4 февраля, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».

Во втором выпуске проекта «Одруження наосліп-6» своим шансом на гармоничные отношения воспользуется спортсмен и владелец тату-салона Виктор и молодая мама, парикмахер Рика.

Кажется, что 28-летнему Виктору все удается в жизни, ведь человек привык побеждать. Он работает тренером по смешанным единоборствам и открыл собственный тату-салон. ». В реалити-шоу Виктор ищет девушку, которая будет рядом с ним в разные моменты жизни и будет понимать его.

23-летняя Рика сама воспитывает пятилетнюю дочь Иванну. С отцом ребенка Рика развелась, когда Иванке было всего полгода. Девушка говорит, что устала быть сильной. Рика ищет сильного мужчину, который может взять часть забот на себя, чтобы девушка наконец смогла себя почувствовать более спокойной и слабой.

Отметим, что основные условия проекта остаются неизменными: эксперты подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе. В течение недели молодые узнают друг друга, живя под одной крышей и по общему семейным бюджетом. Через 7 дней участники реалити принимают окончательное решение - навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.

Второй выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите в 22.45 на 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.