Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Во вторник, 28 января, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел премьерный выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».

премьерном выпуске своим шансом на гармоничные отношения воспользуется Валентин, владелец 7-ми бизнесов, который из-за работы не смог найти время на построение семьи, и Марта, которая ранее уже была замужем за состоятельным мужчиной.

Кажется, что у Валентина в его 29 лет есть все: деньги, 7 бизнесов, среди которых и IT-компания, собственная ювелирная фабрика, однако нет главного - личного счастья. Мужчина работает 24/7 и у него нет времени ходить на свидания в поисках девушки своей мечты. Он верит, что эксперты - практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем - программы помогут найти идеальную вторую половинку.

Марта, владелица фотостудии, уже была замужем. Впрочем, женщине не удалось сохранить брак, и сейчас она надеется найти вторую половинку и построить крепкую семью.

Отметим, что основные условия проекта остаются неизменными: эксперты подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе. В течение недели молодые узнают друг друга, живя под одной крышей и по общему семейным бюджетом. Через 7 дней участники «Одруження наосліп» принимают окончательное решение - навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.