Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

28 января 2020 22:30 Юлия Крутиева
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
пресс-служба канала 1+1

Во вторник, 28 января, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел премьерный выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».

Читайте такжеСледствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
В премьерном выпуске своим шансом на гармоничные отношения воспользуется Валентин, владелец 7-ми бизнесов, который из-за работы не смог найти время на построение семьи, и Марта, которая ранее уже была замужем за состоятельным мужчиной.

Кажется, что у Валентина в его 29 лет есть все: деньги, 7 бизнесов, среди которых и IT-компания, собственная ювелирная фабрика, однако нет главного - личного счастья. Мужчина работает 24/7 и у него нет времени ходить на свидания в поисках девушки своей мечты. Он верит, что эксперты - практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем - программы помогут найти идеальную вторую половинку.

Марта, владелица фотостудии, уже была замужем. Впрочем, женщине не удалось сохранить брак, и сейчас она надеется найти вторую половинку и построить крепкую семью. 

Отметим, что основные условия проекта остаются неизменными: эксперты подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе. В течение недели молодые узнают друг друга, живя под одной крышей и по общему семейным бюджетом. Через 7 дней участники «Одруження наосліп» принимают окончательное решение - навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.

Облако тегов

1+1 телешоу Даниэль Салем Одруження наосліп-6

Материалы по теме

Говорит Украина: Где были руки моего мужа, когда я падала с балкона? (эфир от 28.01.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Где были руки моего мужа, когда я падала с балкона? (эфир от 28.01.2020)
Участники «Топ-модели по-украински» стали мужем и женой
Новости

Участники «Топ-модели по-украински» стали мужем и женой
Невеста из Стамбула: смотреть 294 серию онлайн (эфир от 28.01.2020)
Сериалы

Невеста из Стамбула: смотреть 294 серию онлайн (эфир от 28.01.2020)
Стосується кожного: опасность в поликлинике (эфир от 28.01.2020)
Телешоу

Стосується кожного: опасность в поликлинике (эфир от 28.01.2020)

Популярное на сайте

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мнения разделились: Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила Сеть откровенным фото

Мнения разделились: Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила Сеть откровенным фото

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Готовим вместе: галушки (эфир от 26.01.2020)

Готовим вместе: галушки (эфир от 26.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 281 серию онлайн (эфир от 21.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 281 серию онлайн (эфир от 21.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK