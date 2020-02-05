Мир наизнанку: Дмитрий Комаров о кулинарных экспериментах в Китае: «Назвать их мерзкими не могу»

5 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку: Дмитрий Комаров о кулинарных экспериментах в Китае: «Назвать их мерзкими не могу»
Мир наизнанку 11 сезон выпуск от 05.02.2020
пресс-служба канала 1+1

После длительной экспедиции в Китай Дмитрий Комаров вернулся в Украину не только с новым сезоном программы «Мир наизнанку», но и с впечатляющим опытом.

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По его словам, он очень долго мечтал побывать в Поднебесной – и эта страна перевернула его сознание и влюбила в себя. В эксклюзивном интервью «Телескопу» Дмитрий Комаров рассказал, чем его удивил Китай, как в Поднебесной встречали украинцев, чем кормили и чему научили.

Я бы сказал, что Китай – это абсолютно другой мир. Он превзошел все ожидания. У меня большой опыт путешествий по азиатским странам, но Китай все равно стоит особняком – он ни на что не похож. Меня эта страна влюбила в себя и многому научила.

По традиции «Мира наизнанку», в каждой экспедиции Дмитрий Комаров изучает местную кухню и дегустирует все, даже самые странные деликатесы. Не стал исключением и Китай.

Китайская кухня заслуживает отдельного внимания. Она кардинально отличается от нашей – там огромный выбор супов, мяса, риса и салатов, благодаря которым я, возможно, и улучшил свою физическую форму. К тому же в большинстве тамошних ресторанов нет такого понятия, как индивидуальный заказ, – еду берут на общий стол. Отсюда и выражение: «Еще один гость – это всего лишь две дополнительные палочки для еды». Как правило, мы кушали в так называемых «самоварных» – таких заведениях, где прямо на столе стоит горелка, тебе приносят свежие ингредиенты, и ты сам варишь суп или жаришь мясо. Это был самый популярный способ питания, и я успел к нему привыкнуть. Вообще, страна необычайно вкусная – в прямом и переносном смысле.

Путешественник Дмитрий Комаров / пресс-служба канала 1+1
А на вопрос, что самое отвратительное ему пришлось попробовать в Китае, ведущий отвечает, что его уже сложно чем-то удивить.

Даже поедая жареных лягушек, я был очень доволен. И назвать их мерзкими не могу,
– смеется путешественник.

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Кроме того, команда тревел-шоу во всех путешествиях устраивает кулинарные эксперименты и угощает иностранцев традиционными украинскими блюдами.

Обмен кулинарными традициями, как всегда, золотой нитью пройдет через весь сезон. Где бы мы ни были, всюду устраивали перекусы с салом, черным хлебом и горчицей. Иногда угощали китайцев нашей «горилкой», ели соленые огурцы и помидоры, красную и черную икру. Как ни странно, сало в основном воспринималось на ура. А вот с икрой как‑то не сложилось – к ней относились с осторожностью. Когда я угощал китайцев нашей едой, они, конечно же, приглашали меня на свои застолья.

Мир наизнанку: Дмитрий Комаров в Китае / пресс-служба канала 1+1
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Также Дмитрий Комаров в интервью рассказал об отношениях со своей женой, телеведущей Александрой Кучеренко. Как признался ведущий, он часто сам фотографирует супругу, ведь с детства увлекается фотографией.
Мы уважаем увлечения друг друга. И само собой, когда складывается подходящая ситуация, когда мы чувствуем правильную атмосферу, я фотографирую Сашу. Но скорее не как модель, а как любимую жену. Так что в нашей коллекции появляется все больше красивых Сашиных снимков, сделанных мною.

Напомним,

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