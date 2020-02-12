Мир наизнанку: Дмитрий Комаров испытает на себе шокирующие методы китайской медицины – массаж огнем

12 февраля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Мир наизнанку: Дмитрий Комаров испытает на себе шокирующие методы китайской медицины – массаж огнем
Мир наизнанку 11 сезон выпуск от 12.02.2020
пресс-служба канала 1+1

Сегодня, 12 февраля, в 22.45 зрителей канала «1+1» ждет новая серия тревел-шоу «Мир наизнанку».

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Дмитрий Комаров после впечатляющих приключений в знаменитом китайском храме Шаолинь попытается разгадать загадку феноменального здоровья китайцев. Исследуя особенности традиционной китайской медицины, ведущий «Мира наизнанку» не только испытает на себе ее самые необычные методы, но и будет в буквальном слове «гореть на работе». 

Необыкновенные техники лечения в Поднебесной образовались 5 тысяч лет назад и практикуются до сих пор. Но самое уникальное, что в Китае они успешно совмещаются и с современной западной медициной.

Все мы привыкли к европейскому подходу - стараемся избавиться от боли как можно быстрее и вернуться к комфортному состоянию, – рассказывает Дмитрий Комаров. – А вот китайские целители уже 5 тысяч лет рассматривают человеческий организм как систему, в которой все взаимосвязано. Они лечатся огнем, целебными травами и корешками, а иногда смешивают древние знания и современные технологии для совершенствования своих чудо методик. Наука пока так и не смогла понять все секреты лечения китайцев.

Мир наизнанку: Дмитрий Комаров испытает на себе шокирующие методы китайской медицины / пресс-служба канала 1+1
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Путешествие в мир китайской медицины команда тревел-шоу начнет с самого богатого, динамичного и высокотехнологичного мегаполиса будущего - Шанхая. Чтобы узнать, чем народные рецепты лечения отличаются от знакомых нам европейских, Дмитрий Комаров пойдет в самую обычную государственную поликлинику традиционной медицины. Здесь ведущий вместе с оператором Александром Дмитриевым доверят свое здоровье доктору-гуру и пойдут на все необычные и, казалось бы, даже болезненные процедуры.

А в продолжение эксперимента украинские путешественники покажут массажный салон, где практикуют лечение при помощи огня. Шокирующую обычного зрителя процедуру Дмитрий Комаров тоже испытает на себе.

Друзья, это называется сгореть на работе,
- не без страха будет шутить ведущий.

Мир наизнанку: Дмитрий Комаров испытает на себе шокирующие методы китайской медицины / пресс-служба канала 1+1
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Кроме этого, Дмитрий Комаров рано утром отправится в самый обычный парк, чтобы принять участие в массовой утренней зарядке китайцев, которые в свои 70-80-90 лет могут садиться на шпагат и показывают чудеса физической подготовки.

Как в китайских больницах проводят ритуал «выкуривания болезней», возможно ли определить заболевание по пульсу, какие проблемы со здоровьем у Димы Комарова и Александра Дмитриева увидит китайский знахарь и помогут ли им в лечение древние методы – смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку» сегодня в 22.45 на канале «1+1»  и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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