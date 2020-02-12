Мир наизнанку: Дмитрий Комаров испытает на себе шокирующие методы китайской медицины – массаж огнем
Сегодня, 12 февраля, в 22.45 зрителей канала «1+1» ждет новая серия тревел-шоу «Мир наизнанку».
Необыкновенные техники лечения в Поднебесной образовались 5 тысяч лет назад и практикуются до сих пор. Но самое уникальное, что в Китае они успешно совмещаются и с современной западной медициной.
Все мы привыкли к европейскому подходу - стараемся избавиться от боли как можно быстрее и вернуться к комфортному состоянию, – рассказывает Дмитрий Комаров. – А вот китайские целители уже 5 тысяч лет рассматривают человеческий организм как систему, в которой все взаимосвязано. Они лечатся огнем, целебными травами и корешками, а иногда смешивают древние знания и современные технологии для совершенствования своих чудо методик. Наука пока так и не смогла понять все секреты лечения китайцев.
А в продолжение эксперимента украинские путешественники покажут массажный салон, где практикуют лечение при помощи огня. Шокирующую обычного зрителя процедуру Дмитрий Комаров тоже испытает на себе.
Друзья, это называется сгореть на работе,- не без страха будет шутить ведущий.
Как в китайских больницах проводят ритуал «выкуривания болезней», возможно ли определить заболевание по пульсу, какие проблемы со здоровьем у Димы Комарова и Александра Дмитриева увидит китайский знахарь и помогут ли им в лечение древние методы – смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку» сегодня в 22.45 на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,