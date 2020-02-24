Кто против блондинок: Леся Никитюк, 600 пар колготок со стразами и дувушка-робот

4 февраля в 19.00 на Новом канале стартовал третий сезон шоу «Кто против блондинок?».

Fashion Week за кулисами

Каждый выпуск проекта Кто против блондинок посвящен новой теме, которая провоцирует мужчин и женщин на горячие дискуссии – от психологии отношений до бизнеса. Девушки поражают звездных игроков своей сообразительностью, неординарными талантами, красотой и… нереальными костюмами, которые заслуживают того, чтобы о них рассказали детальнее

«Кто против блондинок?» – проект не только об интеллектуальных поединках, но и о красоте: 43 девушки в одинаковых нарядах, но выглядят все немного по-разному.

– Каждый сезон мы уделяем большое внимание стилю участников, – рассказывает креативный редактор шоу Ольга Чеснокова. – Выбираем образы под каждую тему выпусков. И хоть на первый взгляд все девушки в программе одеты одинаково, на самом деле look каждой чем-то отличается – аксессуаром, длиной юбки или головным убором.

Художник по костюмам Люси Константинова рассказывает, что для нее по сложности воплощения все образы – от момента создания эскиза до реализации – примерно одинаковые

– Костюм нам нужен не только для красивой картинки – он должен подчеркивать индивидуальность каждой блондинки, – говорит она. – Чтобы этого добиться, я учитывала характер и темперамент каждой девушки. Приятно было видеть, как во время примерок они расцветали. Ни одна не сказала, что ей что-то не нравится или не подходит. Наоборот – все ждали момента съемок, чтобы скорее покрасоваться в новом образе.

А сколько селфи было сделано! Не меньше, чем за кулисами Fashion Week.

Дита фон Тиз в ракушке

Чтобы разработать интересные образы для 18 выпусков с разными темами, нужен вагон креативных идей и несколько фур вдохновения. Для полного погружения в творческий процесс Люси Константинова даже на три дня уехала на море. Несколько идей она почерпнула из музыкальных клипов, кино и сразу же их воплотила.

– Сложнее всего было придумать платье для топ-блондинки из программы о музыке, – говорит Люси. – Мне хотелось сделать из нее ретро-диву, взять что-то от Диты фон Тиз и Мерлин Монро, чтобы получилась такая себе королева кабаре, бурлеска и джаза. Я придумала платье, которое должно быть похожим на открытую ракушку. Портным пришлось долго выполнять эту задачу, потому что ткань тяжелая, а она должна сохранять форму. Но неделя экспериментов – и нам все удалось. Образ получился фантастический и очень подходил блондинке. Этот костюм мне понравился больше всего.

Девушка на миллион

Многие наряды художники по костюмам украшали сами. Только представьте: для выпуска, посвященного теме диско, круглосуточно работали иглами.

– Более 2 тыс. зеркальных стразов пришили к платью и ботфортам топ-блондинки выпуска в стиле диско! – рассказывает Люси. – Если же подсчитать количество всех камней и стразов, которые мы использовали для украшения одежды во время третьего сезона шоу, то это точно больше миллиона.

Главный атрибут топ-блондинок – аксессуары для волос и головные уборы – мастера тоже создавали сами.

– Тысячи метров металлизированной нити мы использовали для шляпы, которая фигурирует в первом выпуске, – приоткрывает секрет художница. – Считаю это произведение искусства самым ярким в третьем сезоне программы.

Королевский размерСамым большим вызовом для Люси стала героиня с рекордным 13-м размером груди – Мила Кузнецова. Учитывая то, что на площадку девушка выходила не единожды, работы у стилистов было много.

– Каждый раз нам необходимо было адаптировать под нее образ, – объясняет Люси Константинова. – Хотелось, чтобы эта красавица не выделялась среди девушек с размером xs и s, а выглядела органично. Нам это далось. Тем не менее Мила всегда чувствовала себя настоящей королевой.

Кстати, «королева» в апреле прошлого года участвовала в конкурсе Miss Top of The World Plus Size, который проходил на Карибских островах, и завоевала корону и титул Miss Top Model Plus Size Universe. Тогда Украина впервые была представлена на подобном мероприятии.

Пытка челками

Последними штрихами совершенного образа светловолосых красавиц стали макияж и прическа.

– Сценический образ каждой участницы – это сочетание элементов одежды, аксессуаров, прически и грима, – рассказывает главный стилист шоу Ирина Педченко. – Чтобы грамотно его собрать и не перегрузить лишними элементами, я прохожу несколько этапов: получаю от главного стилиста референс по одежде, к ней подбираю несколько вариантов соответствующих причесок и make up. Обсуждаю все свои идеи с Люси, и мы вместе принимаем решение, как будет выглядеть готовый образ. Затем утверждаем его с руководителем и режиссером проекта.

Самым сложным в новом сезоне «Кто против блондинок?» стилист считает образ девушки-робота из выпуска о жизни в интернете.

– 43 блондинки должны были появиться в кадре с мерцающей кожей и короткой челкой, – продолжает стилист. – Сложность заключалась в том, что большинство девушек в жизни не носят челку, а бронзовый загар и красивые ресницы они не хотели прятать ради неординарного сценического образа. Многих приходилось уговаривать. Некоторые плакали, поэтому пришлось переделывать грим. Челки мы делали из искусственных волос, которые крепили и подстригали прямо на участницах, причем каждой подбирали форму и цвет.

Текст: Алина Круглова

Блондинки в цифрах

– 10 дней длились съемки третьего сезона шоу.

– По 16 часов Леся Никитюк и армия блондинок проводили в съемочном павильоне. Почти каждый день в гости к Леди Ле и блондинкам приходило по два звездных игрока.

– 15 мастеров творили образы для участниц проекта.

– Более 1000 костюмов и 400 головных уборов были сшиты для съемок этого сезона.

– 300 метров ткани ушло на эти наряды.

– Почти 1000 мелких аксессуаров (сережек, подвесок и колец) примеряли на себя блонды во время съемок.

– 100 пар обуви – туфель, босоножек и ботфортов – «выгуляли» они в кадре.

– 600 пар колготок со стразами – такому количеству позавидовали бы даже танцовщицы кабаре!

После съемок все костюмы и аксессуары сохраняют в костюмерных Нового канала. Базовые вещи (рубашки, блузки, туфли) могут быть использованы вторично в новом сезоне. Остальные элементы одежды участницы смогут приобрести для себя.