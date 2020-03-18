Сергей Притула проспал прямой эфир: В дверь тольки пожарники не ломились

Ведущий Сергей Притула спит очень мало. Съемки в шоу, гастроли «Вар’ятів» и еще море дел – надолго уходить на боковую не позволяет жесткий график.

И так как сейчас в стране объявили карантин, наверняка у Сергея появилось больше времени для сна.

– Я сплю чотори-п’ять годин на добу, – рассказывает ведущий Нового канала. – Це норма життя, мені цього вистачає. Коли був студентом, читав рекомендації стосовно здоров`я, де казали, що в нормальної людини здоровий сон має бути вісім годин. Але ж я трошки ділити вмію. У добі 24 години, ти можеш спати вісім, і на старості розповідати онукам, що проспав третину свого життя. Я вважаю, що це занадто велика розкіш. Принаймні поки ти молодий.

Однако был случай, о котором Сергей вспоминает до сих пор. Случилось это еще во времена утреннего шоу «Підйом».

– Організм все одно рано чи пізно візьме своє, – объясняет ведущий. – У мене так трапилося, коли були зйомки «Підйому» зранку, а потім цілий день – «Файна Юкрайна». У такому режимі прожив десь місяць, потім ліг о шостій вечора і прокинувся о дев`ятій ранку наступного дня, і зрозумів, що програма «Підйом» пройшла без мене. На телефоні – десь 80 пропущених дзвінків, а у двері тільки пожежники не ломилися. Потім я знову ліг і встав о шостій вечора, повечеряв і знову ліг. Прокинувся наступного ранку й пішов на роботу.

А пока дети ведущего могут смело цитировать фразу из знаменитого мультика: «Нашего папу и там, и тут показывают». Ведь папа – дома, а каждую среду на Новом канале в 19:00 выходит шоу «СуперИнтуиция» с Сергеем Притулой.

Напомним,