Наталья Могилевская о жизни на карантине: школьные проекты и запись альбома

17 мая 2020 14:00 Катерина Даниленко
Наталья Могилевская о жизни на карантине: школьные проекты и запись альбома
Певица Наталья Могилевская
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Карантин для артистки стал источником для вдохновения.

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Певица Наталья Могилевская призналась, что во время самоизоляции совсем по-другому стала смотреть на мир и расставлять приоритеты в жизни. Знаменитость все свое время посвятила творчеству, подготовив для поклонников много чего интересного.

За время карантина я много что смогла переосмыслить и понять. Мир не будет таким, каким он был. У многих произошла переоценка ценностей, суеты, которая окружала нас, потребительского бума, который оказался не нужен. На поверхности оказались совершенно другие ценности, и я пересмотрела все, включая свое творчество,
‒ заявила Наталья.

Оказывается, за время самоизоляции исполнительница успела записать джазовый альбом и снять на 6 композиций целый мини-фильм. Это будет картина о взаимоотношениях мужчины и женщины, которые оказались в замкнутом пространстве наедине друг с другом.

Если бы не карантин, то где бы еще я нашла время, силы, энергию и желание, чтобы записать джазовый, по сути некоммерческий альбом? Это просто музыка для души… А фильм к ней ‒ это очень красивая история о любви,
‒ откровенничает Могилевская.

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Кроме того, знаменитость переформатировала свою детскую вокальную школу, чтобы занятия проводились онлайн. До карантина школа была доступна в 8 филиалах по Украине, а теперь она популярна по всему миру. Также артистка объявила, что после окончания карантина откроет хореографическое отделение не только для детей, но и для взрослых.

Напомним,

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