Наталья Могилевская о жизни на карантине: школьные проекты и запись альбома
Карантин для артистки стал источником для вдохновения.
За время карантина я много что смогла переосмыслить и понять. Мир не будет таким, каким он был. У многих произошла переоценка ценностей, суеты, которая окружала нас, потребительского бума, который оказался не нужен. На поверхности оказались совершенно другие ценности, и я пересмотрела все, включая свое творчество,‒ заявила Наталья.
Оказывается, за время самоизоляции исполнительница успела записать джазовый альбом и снять на 6 композиций целый мини-фильм. Это будет картина о взаимоотношениях мужчины и женщины, которые оказались в замкнутом пространстве наедине друг с другом.
Если бы не карантин, то где бы еще я нашла время, силы, энергию и желание, чтобы записать джазовый, по сути некоммерческий альбом? Это просто музыка для души… А фильм к ней ‒ это очень красивая история о любви,‒ откровенничает Могилевская.
Напомним,