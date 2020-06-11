Алена Шоптенко отреагировала на признание Дмитрия Дикусара в любви

Танцовщица Алена Шоптенко в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» прокомментировала слова Дмитрия Дикусара об их браке.

Во время одного из недавних интервью известный хореограф Дмитрий Дикусар назвал Алену Шоптенко любовью своей жизни. Команда «Зіркового шляху» узнала, как отреагировала на эти слова его бывшая жена.

В то время это было правильное решение. Мы были молоды, каждый занимался собой и своей карьерой, – сказала хореограф-постановщик. – Я не сделала всего того, что должна была сделать как жена. Впрочем, Дима тоже скажет, что он совершал ошибки.

Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко / пресс-служба канала Украина

Спустя время Алена Шоптенко снова вышла замуж. По словам хореографа, после появления сына она иначе смотрит на то, что когда-то происходило в ее жизни.

Родив ребенка, я очень поменялась как человек, – призналась героиня эфира «Зіркового шляху». – Я уже иначе воспринимаю то, на что реагировала раньше. Отношения – это работа, но не наоборот. Мы с Димой были классными партнерами на паркете и круто дополняли друг друга, но это не все, что необходимо для отношений.

Алена Шоптенко с сыном / instagram.com/alena_shoptenko

Во время общения с подписчиками «Зіркового шляху» хореограф призналась, что с теплотой вспоминает то время, когда она была вместе с Дикусаром.

Я очень благодарна Диме, у нас были чудесные отношения. Было очень много классного и очень много тяжелого, – откровенно сказала Алена Шоптенко. – Мы в какой-то степени сформировали друг друга и остались в хороших отношениях. А это самое главное». Я, безусловно, понимаю, что можно было тогда поменять. Но, с другой стороны, если это произошло, значит, так должно было быть: нам нужно было пройти свои уроки и сделать ошибки. Главное – их заметить и на них впоследствии учиться.

Бывшие супруги смогли сохранить самое ценное.

То, что мы с Димой сегодня остаемся в нормальных отношениях – это адекватная реакция, мы поступаем по-взрослому. Я очень уважаю его как профессионала и как человека. И всегда буду отзываться о нем только наилучшим образом, – сказала Алена Шоптенко. – Это было классное время, и я испытываю к нему только благодарность.

Напомним,