Алена Шоптенко отреагировала на признание Дмитрия Дикусара в любви
Танцовщица Алена Шоптенко в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» прокомментировала слова Дмитрия Дикусара об их браке.
В то время это было правильное решение. Мы были молоды, каждый занимался собой и своей карьерой, – сказала хореограф-постановщик. – Я не сделала всего того, что должна была сделать как жена. Впрочем, Дима тоже скажет, что он совершал ошибки.
Родив ребенка, я очень поменялась как человек, – призналась героиня эфира «Зіркового шляху». – Я уже иначе воспринимаю то, на что реагировала раньше. Отношения – это работа, но не наоборот. Мы с Димой были классными партнерами на паркете и круто дополняли друг друга, но это не все, что необходимо для отношений.
Во время общения с подписчиками «Зіркового шляху» хореограф призналась, что с теплотой вспоминает то время, когда она была вместе с Дикусаром.
Я очень благодарна Диме, у нас были чудесные отношения. Было очень много классного и очень много тяжелого, – откровенно сказала Алена Шоптенко. – Мы в какой-то степени сформировали друг друга и остались в хороших отношениях. А это самое главное». Я, безусловно, понимаю, что можно было тогда поменять. Но, с другой стороны, если это произошло, значит, так должно было быть: нам нужно было пройти свои уроки и сделать ошибки. Главное – их заметить и на них впоследствии учиться.
Бывшие супруги смогли сохранить самое ценное.
То, что мы с Димой сегодня остаемся в нормальных отношениях – это адекватная реакция, мы поступаем по-взрослому. Я очень уважаю его как профессионала и как человека. И всегда буду отзываться о нем только наилучшим образом, – сказала Алена Шоптенко. – Это было классное время, и я испытываю к нему только благодарность.
Напомним,