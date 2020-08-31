Как добавить остроту в ваши отношения: ТОП-4 совета

31 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Как добавить остроту в ваши отношения: ТОП-4 совета
Как добавить остроту в ваши отношения: ТОП-4 совета
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Отношения не могут постоянно находиться в рутинном состоянии. Иначе этот штиль грозится стать настоящим камнем преткновения.

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Чтобы исправить и добавить остроты отношениям, обязательно прислушайтесь к следующим советам для партнеров. 

Делитесь вашими переживаниями 

Какими бы плохими или странными они не были. Говорите! Говорите громко и тихо. В постели и на улице. Ваш мужчина – ваша опора. Не бойтесь его вовлекать в ваши неурядицы, ведь только так отношения познаются на прочности. А вот от намеков лучше избавиться – их мужчины, к сожалению, не понимают. 

Будьте красивой 

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Естественная красота – это прекрасно. Но более "улучшенный" вариант смотрится по-новому. Особенно, если партнер привык видеть вас в растянутой майке и с пучком на голове. Сделайте романтический вечер. Наденьте лучшее белье и приготовьтесь к ночи страсти. 

Объявите сегодняшний день особенным 

Бросьте все дела и идите на свидание. Сыграйте в игру, будто впервые сегодня встретились. Выберите удобное и романтическое место, где вы сможете понежиться в объятиях друг друга. 

Дайте волю вашим фантазиям 

Обсудите все ваши сокровенные желания. Какими бы сумасшедшими они не казались – воплотите их в жизнь. Это сделает вас ближе друг к другу, а вместе с тем поможет раскрепоститься и открыть новые грани в ваших отношениях. 

Напомним, 

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