Как добавить остроту в ваши отношения: ТОП-4 совета
Отношения не могут постоянно находиться в рутинном состоянии. Иначе этот штиль грозится стать настоящим камнем преткновения.
Делитесь вашими переживаниями
Какими бы плохими или странными они не были. Говорите! Говорите громко и тихо. В постели и на улице. Ваш мужчина – ваша опора. Не бойтесь его вовлекать в ваши неурядицы, ведь только так отношения познаются на прочности. А вот от намеков лучше избавиться – их мужчины, к сожалению, не понимают.
Будьте красивой
Объявите сегодняшний день особенным
Бросьте все дела и идите на свидание. Сыграйте в игру, будто впервые сегодня встретились. Выберите удобное и романтическое место, где вы сможете понежиться в объятиях друг друга.
Дайте волю вашим фантазиям
Обсудите все ваши сокровенные желания. Какими бы сумасшедшими они не казались – воплотите их в жизнь. Это сделает вас ближе друг к другу, а вместе с тем поможет раскрепоститься и открыть новые грани в ваших отношениях.
Напомним,