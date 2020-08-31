Как добавить остроту в ваши отношения: ТОП-4 совета

Отношения не могут постоянно находиться в рутинном состоянии. Иначе этот штиль грозится стать настоящим камнем преткновения.

Делитесь вашими переживаниями

Чтобы исправить и добавить остроты отношениям, обязательно прислушайтесь к следующим советам для партнеров.

Какими бы плохими или странными они не были. Говорите! Говорите громко и тихо. В постели и на улице. Ваш мужчина – ваша опора. Не бойтесь его вовлекать в ваши неурядицы, ведь только так отношения познаются на прочности. А вот от намеков лучше избавиться – их мужчины, к сожалению, не понимают.

Будьте красивой

Объявите сегодняшний день особенным

Естественная красота – это прекрасно. Но более "улучшенный" вариант смотрится по-новому. Особенно, если партнер привык видеть вас в растянутой майке и с пучком на голове. Сделайте романтический вечер. Наденьте лучшее белье и приготовьтесь к ночи страсти.

Бросьте все дела и идите на свидание. Сыграйте в игру, будто впервые сегодня встретились. Выберите удобное и романтическое место, где вы сможете понежиться в объятиях друг друга.

Дайте волю вашим фантазиям

Обсудите все ваши сокровенные желания. Какими бы сумасшедшими они не казались – воплотите их в жизнь. Это сделает вас ближе друг к другу, а вместе с тем поможет раскрепоститься и открыть новые грани в ваших отношениях.

Напомним,