Сексуальные эксперименты в постели: ТОП-3 новинки, которые точно нужно попробовать

Сексуальное разнообразие – важная составляющая любых отношений.

Совместная ванная

Именно благодаря экспериментам в постели вы позволяете раскрыться и раскрыть вашего партнера. Попробуйте привнести в вашу общую сексуальную жизнь следующие события.

Во-первых, прием ванной – это уже крайне приятный процесс. А разделить его с человеком, к которому у вас нежные и одновременно страстные чувства – еще то развлечение. Кстати, если ширина вашей ванной позволяет, можете попробовать предаться и любовным утехам в позе ложек.

Секс-игрушки

Ролевые игры

Забудьте о том, что секс-игрушки – орудие для извращенцев. Такое искривленное понятие уж никак не соотносится с реальностью. Чтобы сделать это как можно приятнее для вас обоих, задействуйте партнера для доставки удовольствия. К примеру, популярный и любимый среди многих вибратор может стать развлечением сразу для двоих. Достаточно только дать мужчине ответственность довести вас до точки наслаждения при помощи этой штуковины.

Необязательно сразу покупать ролевые костюмы, чтобы на одну ночь выйти из своего скучного образа и стать кем-то другим. Включите фантазию и узнайте у партнера о его сокровенных желаниях.

Напомним,