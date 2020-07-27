Психологи назвали четыре главные причины, почему парень вас начал игнорировать

Общались с парнем, придумали, что наденете на первое свидание - а он исчез с радаров? Возможно, он больше не появится, и вот почему.

Между вами нет искры

Не стоит мнимо тешить себя надеждой, будто каждый парень должен хотеть с вами отношений . Это не так. А вот пропасть интерес, как и сам парень, может ввиду сразу нескольких причин.

К сожалению, химия случается далеко не со всеми. Так устроена человеческая природа. И это даже хорошо: благодаря этому вы не будете зря растрачиваться на кого попало. Конечно, может быть неприятно, но не стоит грызть себя только из-за того, что момента икс не произошло не с тем парнем. Дальше - только лучше.

Вы были слишком активной

Он занят

Хотите быть интересной для парня - не становитесь одержимой им. Это святое правило работает до сих пор. К сожалению, многие девушки часто бросаются в омут с головой из-за чего потом приходится залечивать раны расставания с парнем. А ведь такой ситуации можно запросто избежать, если время от времени давать бразды правления вашим диалогом парню. Он бы так только ощущал вашу заинтересованность в нем больше, а не видел в вас желание проявить себя как самую умную.

Да, люди далеко не всегда могут найти время для отношений. А для кого-то они не представляют такой ценности. Все это нужно проговаривать заранее. И если вы видите, что парню банально не до вас - не навязывайтесь. Это все равно не заставит его передумать. А вот изменить мнение о вас в худшую сторону - очень даже.

На горизонте появилась другая

И это тоже в порядке вещей. Но только если он вам ничего не обещал и, конечно, об отношениях речи не шло. Вы далеко не всегда будете идеальным кандидатом для отношений: с этим нужно смириться. При этом важно понимать: дело не в вашей внешности, характере и его неидеальности - просто для одного из миллиона парней вы не подошли. Расставиться из-за этого - последнее, что вы можете сделать.

Напомним,