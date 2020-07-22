Психологи назвали четыре признака идеальных отношений: возможно, речь о ваших

Идеальных отношений не существует, однако, близкая к ним модель все же может найтись.

Вы остаетесь собой рядом с ним

Вполне вероятно, речь может идти о ваших отношениях с партнеров. Либо это может стать отличным толчком, чтобы сделать их таковыми.

И тут важно понимать: вы - настоящая либо вы себе надумываете, что настоящая. На самом деле, разница между этими двумя пограничными состояниями крайне тонка, поэтому прежде, чем заводить отношения, вам нужно разобраться в себе. И если вы остаетесь честны с собой, то никогда не будете находиться рядом с человеком, который подавляет ваше "я".

У вас есть совместные цели

Вы отлично проводите время как вместе, так и порознь

И они не ограничиваются одним только планированием общей поездки. Вместе с тем, вы мечтаете о чем-то более глобальном. Общее жилье, собака, брак, ребенок - более глобальные цели сплочают пары, у которых действительно серьезные намерения друг на друга, а также угнетают отношения, не претендующие на что-либо большее.

Смиритесь с тем, что партнер - не карманное животное, которое ходит всегда с вами. У него также есть отдельная жизнь, в которой он хочет вращаться. Друзья, семья, хобби - вы можете быть частью, конечно, однако давать мужчине больше пространства для воздуха - важная деталь в каждых отношениях. К тому же, если вы выработаете привычку чувствовать себя хорошо только лишь с одним парнем, это может быть чревато эмоциональной зависимостью.

Вы чувствуете себя любимой

При этом не всегда нужно быть осыпанной лепестками роз, чтобы ощущать эту любовь вокруг себя. Если посмотреть более глобально, любовь возникает благодаря мелочам. Забота, объятия, поддержка - это все куда ценнее банального материального. И в случае, когда это у вас есть, вы можете по праву себя считать и любимой, и счастливой.

Напомним,