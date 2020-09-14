Рейтинг худших мужских знаков Зодиака для отношений и создания семьи

14 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
Рейтинг худших мужских знаков Зодиака для отношений и создания семьи
Рейтинг худших мужских знаков Зодиака для создания семьи

Взвесьте все "за" и "против", прежде чем соглашаться на брак с представителем этого знака…

Рак

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Рак тяжелый в общении человек, педантичный и склонный к жалобам.

Такой мужчина будет жалеть прежде всего себя, в периоды плохого настроения раздражать своей апатией и пассивностью. Выходите за Рака, если вы совершенно не против взять на себя бразды правления в семье (а это придется сделать). 

Скорпион

Гармоничные отношения? Скорпион об этом не слышал, он предпочитает единолично решать, как и что будет происходить, жене приходится быть в его тени и следовать по его пути. Скорпион ни за что не свяжет свою жизнь с женщиной, способной доминировать, даже в деталях он хочет руководить.

Стрелец

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Стрелец ищет мудрую и тактичную женщину, Стрельцы отличаются придирчивостью и в плохом настроении могут затеять скандал, который будет состоять из перечисления негативных качеств партнера.

Кроме того, мужчина-Стрелец считает, что он не рожден для брака, семья не будет у него на первом месте даже после штампа в паспорте и рождения ребенка.

Напомним,

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