Лунный календарь: гороскоп на 14 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
14 сентября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 14 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли переходит в созвездие Льва.
лунного Льва благоприятен для энергичных дел, например, организации мероприятий или корпоративных встреч. Можно работать над сплочением коллектива и привлечением союзников для своего дела.
С развлечениями будьте осторожны, азарт может накрыть вас с головой и привести к финансовым трудностям.
Освободитесь от ненужных мыслей.