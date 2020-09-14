Лунный календарь: гороскоп на 14 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

14 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 14 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 14 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли переходит в созвездие Льва.

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Период лунного Льва благоприятен для энергичных дел, например, организации мероприятий или корпоративных встреч. Можно работать над сплочением коллектива и привлечением союзников для своего дела. 

С развлечениями будьте осторожны, азарт может накрыть вас с головой и привести к финансовым трудностям. 

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Двадцать шестой лунный день считается сложным и даже критическим. Старайтесь сохранить жизненные силы, проще относитесь к проблемам, если не можете решить их мгновенно. Из-за недостатка энергии вечером вы можете ощутить приступ апатии.

Освободитесь от ненужных мыслей. 

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